G20財長未達共識 加薩與烏克蘭戰爭蒙陰影

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖保羅29日綜合外電報導）20國集團（G20）財政部長和中央銀行總裁在巴西舉行兩天會議，今天會談結束時未達聯合聲明，各國對加薩和烏克蘭戰爭立場分歧，讓全球經濟發展凝聚共識的努力蒙上陰影。

由於聯合聲明未能達成，地主國巴西正準備以本身「摘要」來替代聯合公報。

巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）告訴媒體，因本週前的20國集團外長會議缺乏共識，「影響」財長會談，破壞了各國想達成聯合聲明的努力。

據知情人士透露，20國集團官員為了聯合公報中如何描述加薩和烏克蘭戰爭徹夜辯論，直至會議結束前數小時，俄羅斯仍與西方主要國家在有關戰爭措辭上相持不下。

地緣政治緊張從頭到尾影響兩天的會議，讓正式議程蒙上陰影，諸如巴西提議對超級富豪課徵最低門檻的全球財富稅進行討論。

兩名知情人士表示，由西方富裕國家和日本組成的七大工業國集團（G7）主張，稱俄烏戰爭為「對」烏克蘭的戰爭，而俄羅斯則要描述為「在」烏克蘭的戰爭。

消息人士稱，G7國家也支持將加薩戰爭描述為「人道主義危機」，而不提及以色列。

巴西官員試圖將這次會議重點放在經濟合作上，以對付氣候變遷和貧窮等問題，但德國等主張在聯合聲明中提及烏克蘭和加薩戰爭。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1130301