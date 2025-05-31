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巴西經濟首季成長引領G20 農業成引擎

2025/5/31 09:24
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（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西地理統計局今天公布數據指出，巴西經濟在2025年第1季成長1.4%，是全球20大經濟體、20國集團（G20）中成長最高的國家，甚至超過中國（1.2%）和土耳其（1%）。

巴西政府對此歷史性經濟表現感到雀躍，但也顯示巴西面臨依賴大宗商品以及工業下滑的矛盾和挑戰。

根據巴西地理統計局（IBGE）的數據，農業部門成長12.2%，是巴西經濟成長的引擎，抵銷了工業停滯（-0.1%）和服務業的溫和成長（0.3%）。

問題在於這些農業生產中，很大一部分的銷售目的地是巴西最大的貿易夥伴中國，占巴西農產品出口的32%。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府當前面臨的難題之一是，對中國銷售的另一個旗艦產品雞肉，因禽流感遭受衛生禁運的情況下，如何實現經濟多元化。

儘管巴西經濟在2025年第1季成長1.4%，但相較於2024年第1季，巴西（2.9%）仍落後於中國（5.4%）和印尼（4.9%）。巴西經濟呈現巨大矛盾，在大豆和礦石出口量創紀錄的同時，中國產品充斥其國內市場，中國的進口在本季度成長35%。

巴西財經報（Valor Econômico）引述巴西農業經濟分析師吉利歐（Leandro Gilio）的警告說，巴西工業缺乏競爭力，中國產品湧進國內市場可能會扼殺戰略生產部門。

巴西與中國的雙邊關係正處於微妙時刻，一方面，兩國之間的貿易額在今年1月至4月期間達到389億美元，另一方面，北京剛剛對巴西雞肉實施全面禁運。

巴西中國經濟專家黎貝洛（Lívio Ribeiro）表示，這場健康危機正考驗兩國夥伴關係的韌性，中國需要糧食，巴西需要投資，但不對稱的貿易關係需要靈活的外交手段予以平衡。

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巴西農業部長法瓦羅（Carlos Fávaro）正在努力說服中國採取區域限制措施，例如僅暫停購買發現禽流感病例的南大河州（Rio Grande do Sul）生產的家禽和雞蛋。與此同時，巴西政府則押注新協定，以吸引中國對基礎設施的投資。

黎貝洛指出，國家經濟成長受到國際形勢和中國市場需求直接影響，隨著美國陷入技術性衰退（本季度下降0.2%）和美中貿易戰升級，巴西可能因此受益或受損，如果中國將大豆採購多元化轉向阿根廷，巴西成長可能受阻。（編輯：唐聲揚）1140531

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