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貿易壁壘與不確定性增加 OECD下修全球成長預估

2025/3/17 21:17
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（中央社巴黎17日綜合外電報導）考量「貿易壁壘」和「不確定性」等因素後，經濟合作暨發展組織（OECD）今天調降2025年全球成長預估。

法新社報導，OECD表示，自美國總統川普（Donald Trump）重返白宮以來，貿易緊張局勢已經產生，這是成長展望受到抑制的原因之一。

OECD將2025年全球成長預估從3.3%下修至3.1%，原因包含「20國集團（G20）部分經濟體之間的貿易壁壘升高，以及地緣政治與政策不確定性增加，使投資支出和家庭支出承壓」，並預估通膨率「將比原先的預期更高」。

OECD主要根據美國及歐元區成長減弱的預估，做出上述預測。

美國2025年預估成長2.2%，從去年12月預估的2.4%微幅下修，2026年成長預料進一步降至1.6%，比前一次預估數值還低0.5個百分點。

2025年歐元區成長預估也從3個月前預測的1.3%調降至僅1%，但2026年預估成長1.2%。中國預料以4.8%步調維持健康成長，明年則預估成長4.4%。

川普保護主義政策引發的貿易戰，將使通膨率「升幅高於之前的預期」。OECD補充說：「在2026年，許多國家的核心通膨率預料持續高於央行目標，包含美國也是。」

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OECD指出，這些預測已納入美國與鄰國加拿大及墨西哥之間的新關稅。不過，這些預測並未納入美國與中國的貿易新關稅、鋼鋁關稅，以及任何與歐盟（EU）有關的關稅。

OECD強調，「重大風險仍存在」，因為全球主要經濟體對彼此祭出進一步的報復性關稅，「將打擊全球成長並帶動通膨率上揚」。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1140317

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