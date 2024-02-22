美議員蓋拉格率團訪台 北京：勿發出錯誤信號

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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格今天率團訪台，中國外交部回應稱，中方反對美方與「台灣當局」進行任何形式的官方往來，反對干涉台灣事務，敦促妥善處理涉台問題，勿向台獨發出錯誤信號。

據澎湃新聞，在今天的中國外交部例行記者會上，有外媒詢問，蓋拉格（Mike Gallagher）等議員在訪台時強調，不管誰當選下一位美國總統，美國將繼續支持台灣。

對此，中國外交部發言人毛寧聲稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方一貫堅決反對美方與「台灣當局」進行任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。

毛寧又說，敦促美方務必認清台灣問題的極度複雜性和敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何「錯誤信號」。

當被問及為了台海的和平穩定，中方認為最恰當的措施為何？毛寧稱，兩岸之間的問題並非外交問題。維護台海和平穩定，最關鍵的就是堅持一個中國原則，堅決反對台獨。

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蓋拉格率領跨黨派重量級議員訪團今天抵台訪問，訪團成員包括該委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，另譯：克利胥納莫提）、聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar，另譯：穆理納）、聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton，另譯：莫頓）及聯邦眾議員強生（Dusty Johnson，另譯：強森）等人。

副總統賴清德22日在總統府接見訪團，蓋拉格致詞時表示，不管是民主黨或共和黨，都會盡一切所能來深化台美之間的關係。（編輯：楊昇儒）1130222