菲控中國漁民以氰化物破壞黃岩島漁場 中：捏造

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（中央社台北19日電）針對菲律賓漁業官員17日表示，中國漁民一直在黃岩島海域使用氰化物，故意破壞菲國漁民傳統漁場，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，菲方這一表態「純屬無中生有，憑空捏造」，中方高度重視生態環境保護和漁業資源養護。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答媒體提問時，作上述表示。

毛寧宣稱，菲方的這一表態「純屬無中生有，憑空捏造」。中國對黃岩島及其附近海域「擁有無可爭辯的主權」，中國政府「高度重視生態環境保護和漁業資源養護，堅決打擊違法違規的捕撈活動」。

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菲律賓漁業暨水產資源局資訊長（CIO）布里蓋拉（Nazario Briguera）17日在記者會表示，中國漁民在馬辛洛克灘（Bajo de Masinloc，即黃岩島）海域使用氰化物，以阻止菲國漁船在當地捕魚，此舉已破壞黃岩島資源豐富的潟湖區域，損失初估將超過10億披索（約新台幣5.6億元）。

布里蓋拉說，中國漁民使用氰化物，尤其在本國專屬經濟海域之外使用氰化物的行為，「是非法、未報告及不受規範捕撈的明顯案例」。（編輯：邱國強/周慧盈）1130219