全球陸續解封 山東卻砸近千億建永久方艙醫院

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（中央社台北30日電）中國山東陸續投資超過人民幣230億元（約新台幣990億元）興建永久性方艙醫院，引發爭議與憂心。輿論批評與其花大錢蓋方艙，不如強化一般醫院的醫療資源，也有人憂心是否要打持久戰。

在全球多數國家都已經選擇與病毒共存，開放國境並回歸日常生活，中國仍採取極為嚴格的防疫措施。近日更因為各種不合理與層層加碼的防疫手段，加上烏魯木齊大火造成死傷，引爆民怨，白紙運動蔓延多地，觸動當局敏感神經。

在這樣的情形之下，山東省傳出投資人民幣230億元，其中150億元由發行專項債籌募，陸續興建119間永久性方艙醫院，約提供20萬張床位。

根據中國媒體「財經」報導，山東省今年發布的多份政府專項債券報告中，至少有119份與方艙醫院、隔離點相關的專項債券實施方案。

根據這些文件，山東省規劃投入超過230億元興建119個地點，約9成的項目將會在今年底前完成主體建築興建。

這119間方艙與隔離點遍及山東省內15個城市，其中在濱州市投資29.6億元最多，緊接在後是濟寧市的24.7億元。

報導提及，山東省投資的230億元，大多花在了建築費用，主體完工後，隔離房間數量會顯著增加，但是如果相應的醫療設備和醫護人員不足，方艙醫院無法正常運作，無法充分發揮效力。

官方的動作引來不少輿論質疑，認為與其花大錢蓋方艙醫院，不如興建綜合醫院並廣泛挹注醫療資源，「方艙本是應急，長期哪是建方艙，應該是建立一個防範體系更好」。

也有人批評，這樣的行為是變相告訴民眾「疫情防控不會結束、要打持久戰嗎？」；更有人諷刺，這些永久性方艙在百年千年後也會變成文物古蹟。

然而也有支持者認為，這些建設能夠有效將COVID-19病患其他病人分流，更合理、配套更完善、環境更優，醫療護理更專業。可以避免交叉感染，更好的阻斷了疫情的傳播。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1111130