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中國反封控抗爭下疫情嚴峻 重災區北京放寬核酸檢測規定

2022/11/30 12:44（11/30 13:41 更新）
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北京市朝陽區宣布，無外出需求民眾可免核酸檢測。圖為北京市民24日進入景山公園前需出示核酸檢測證明。（中新社）
北京市朝陽區宣布，無外出需求民眾可免核酸檢測。圖為北京市民24日進入景山公園前需出示核酸檢測證明。（中新社）
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（中央社台北30日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例逾3萬9000例，即將再破4萬大關，如此疫情嚴峻之際，重災區首都北京市朝陽區卻宣布，無外出需求民眾可免核酸檢測，此前中國各地相繼爆發反封控抗爭。

中國衛健委官網上午通報，29日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例4288例，境外輸入52例，本土4236例中，廣東1518例，北京1282例，山西185例，四川170例，重慶164例等。

新增無症狀感染者3萬3540例，境外輸入164例，本土3萬3376例中，重慶7669例，廣東7236例，北京3240例，山西1876例，四川1241例，新疆996例，天津866例等。

統計29日新增病例3萬9904例，高於28日新增病例3萬8645例，不過29日新增本土3萬7612例，比28日的3萬8421例略降，但是再破4萬大關的高風險仍未解除，猶如重災區北京市政府所言，病例增加的速度仍未趨緩。

中國27日新增染疫數4萬347例，本土占4萬52例，這是疫情爆發以來首破4萬創新高。

截至29日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3萬5616例（其中重症病例100例），累計死亡病例5233例，累計報告確診病例31萬9536例，尚在醫學觀察的無症狀感染者37萬6862例（境外輸入1708例）。

當前中國各地相繼爆發反封控抗爭「白紙運動」，同時疫情持續發燒，像是在重災區北京市，人民日報官網人民網指出，當地已啟用方艙醫院23家，收治床位共2萬3892張，在院人數1萬9032人，床位使用率79.7%。

儘管如此，中國官媒人民日報官網人民網29日晚間報導，朝陽區副區長孟銳卻宣布，長期居家老人、每日上網課學生、嬰幼兒等無社會面活動者，若無外出需求，可免每日核酸檢測。

他還說，有針對性免檢可降低疫情防控對民眾生活影響，落實精準防控，以減少傳播風險，有效節約資源。

此前同樣是這波疫情重災區的廣州市、重慶市與鄭州市也宣布類似調整：無疫情風險或沒有外出需求的地區及個人，可不參加全員核酸檢測，以減少群聚感染風險。

重慶市衛健委副主任李畔先前甚至宣布，重慶市凡近5天都沒有陽性病例的街鎮，或有陽性病例街鎮但近5天沒有陽性病例的社區和小區，不必全員核酸檢測。

不過當局的這番調整並未平息高漲的民憤，29日晚間，因疫情而數度延長封控的廣州市海珠區，又爆發警民衝突的影音於推特廣傳。

畫面顯示，昨晚11時許，大批持棍與盾牌並且身穿大白防護衣的鎮暴警察組方塊隊形打頭陣，並踩踏被推倒的防疫圍籬向一片狼藉的街道挺進，不少雙手上束帶的民眾被警察帶走。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1111130

#中國
#COVID-19
#核酸檢測
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