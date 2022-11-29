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廣州重慶鄭州防疫鬆綁 部分地區不用全員核酸檢測

2022/11/29 12:43（11/29 13:16 更新）
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中國廣州、重慶、鄭州近日放寬防疫規定，明定無疫情風險的地區不用全員核酸檢測。圖為廣州居民16日排隊做核酸檢測。（中新社）
中國廣州、重慶、鄭州近日放寬防疫規定，明定無疫情風險的地區不用全員核酸檢測。圖為廣州居民16日排隊做核酸檢測。（中新社）
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（中央社記者邱國強北京29日電）在頻繁核酸檢測引發質疑之際，廣州、重慶、鄭州等3個疫情嚴重城市近日出現放寬，明定無疫情風險或沒有外出需求的地區及個人，可不參加全員核酸檢測，以減少群聚感染風險。

人民日報健康app報導，廣州市越秀、荔灣區27至28日相繼發布部分街道展開核酸檢測「應檢盡檢」的通知。但內容提到，長期居家老人、每日網課學生、居家辦公者等無社會面活動人員，若沒有外出需求，就可不參加全員核酸檢測，減少人群聚集感染風險。

重慶方面，重慶市衛健委副主任李畔在26日的防疫記者會上宣布，渝中、九龍坡、江北、渝北、梁平區及墊江、秀山縣展開全域或部分區域核酸檢測。但凡是近5天都沒有陽性病例的街鎮，或有陽性病例街鎮但近5天沒有陽性病例的社區和小區，不用參與全員核酸檢測。

鄭州方面，鄭州市衛健委官員26日在記者會上表示，全市除新鄭市順延各項管控措施至29日深夜12時外，中牟縣、登封市、新密市、滎陽市除高風險區外的其他區域停止集中核酸檢測，恢復低風險區管理。

同時，鄭州市主城8區有需求的市民，在「總體可控」情況下，28、29日每戶每天1人憑24小時核酸陰性證明，可外出1小時購買生活物資。（編輯：周慧盈）1111129

#重慶
#鄭州
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