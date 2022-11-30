台大學生自發燭光悼念 聲援中國白紙運動抗爭者
（中央社記者陳至中台北30日電）中國反封控、爭取自由的「白紙運動」蔓延多個省市。台灣大學上百名學生今天晚間自主發起燭光活動，悼念烏魯木齊因不合理的封控延誤火災救援、喪失性命的人，並聲援在中國的抗爭者。
中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控、清零的防疫政策，引發人民不滿，舉出白紙表達無聲的抗議。數名學生看到新聞報導後自發串連，今晚在台大校內總圖書館發起燭光活動，以點蠟燭、短講等方式，聲援「白紙運動」中的抗爭者，期盼「所有的勇氣都該有回聲」。
今天現場有不少外籍學生上台發言，一名來自日本、曾在中國生活十多年的台大碩士生表示，當他得知中國的學生被逼迫著只能用白紙、趴在地上爬行等行動表達不滿。現在身處在自由國度的他，如果不再幫忙發聲，實在說不過去。
這名日籍學生表示，中國的抗爭者用自己的犧牲，只為了讓外界知道，不是所有中國人民都服從極權統治。台灣的不同族群各有立場，或許也不是很在意中國的民主化。但他堅信，民主國家間不會以武力解決問題，也呼籲大家要對堅持「武統」的言論保持警惕。
一名香港學生表示，許多香港人受到中共的壓迫，不得不離開生長的地方。香港人或許和中國「白紙運動」的抗爭者，有著不同的認同，甚至在「反送中」運動裡站在對立面，但他仍然願意站出來，聲援所有勇於對抗極權的人。這也是台灣的多元價值，賦予每個人都能發聲的權利。
台大學生會長孫語謙今天也出席活動聲援，她說，希望今天晚間的燭光活動是個開端，學生會近期也正向校方申請，在校園設置連儂牆，喚起更多人的關注與參與。
其中一名活動發起人表示，原本已和一名不願出面的中國學生聯繫上，要在現場幫他念信表達訴求，然而這名中國同學最終還是沒將信送到他們手上，為活動帶來幾分鐘的空白，但這個過程，也正展示了極權政府對人民的壓迫。（編輯：張雅淨）1111130
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