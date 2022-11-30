台大學生自發燭光悼念 聲援中國白紙運動抗爭者

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中國反封控、爭取自由的「白紙運動」遍地開花，台灣大學大批學生30日晚間也在校園自主發起燭光悼念活動，聲援中國抗爭者，並為烏魯木齊火災罹難者哀悼。中央社記者陳至中攝 111年11月30日

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（中央社記者陳至中台北30日電）中國反封控、爭取自由的「白紙運動」蔓延多個省市。台灣大學上百名學生今天晚間自主發起燭光活動，悼念烏魯木齊因不合理的封控延誤火災救援、喪失性命的人，並聲援在中國的抗爭者。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控、清零的防疫政策，引發人民不滿，舉出白紙表達無聲的抗議。數名學生看到新聞報導後自發串連，今晚在台大校內總圖書館發起燭光活動，以點蠟燭、短講等方式，聲援「白紙運動」中的抗爭者，期盼「所有的勇氣都該有回聲」。

今天現場有不少外籍學生上台發言，一名來自日本、曾在中國生活十多年的台大碩士生表示，當他得知中國的學生被逼迫著只能用白紙、趴在地上爬行等行動表達不滿。現在身處在自由國度的他，如果不再幫忙發聲，實在說不過去。

這名日籍學生表示，中國的抗爭者用自己的犧牲，只為了讓外界知道，不是所有中國人民都服從極權統治。台灣的不同族群各有立場，或許也不是很在意中國的民主化。但他堅信，民主國家間不會以武力解決問題，也呼籲大家要對堅持「武統」的言論保持警惕。

一名香港學生表示，許多香港人受到中共的壓迫，不得不離開生長的地方。香港人或許和中國「白紙運動」的抗爭者，有著不同的認同，甚至在「反送中」運動裡站在對立面，但他仍然願意站出來，聲援所有勇於對抗極權的人。這也是台灣的多元價值，賦予每個人都能發聲的權利。

台大學生會長孫語謙今天也出席活動聲援，她說，希望今天晚間的燭光活動是個開端，學生會近期也正向校方申請，在校園設置連儂牆，喚起更多人的關注與參與。

其中一名活動發起人表示，原本已和一名不願出面的中國學生聯繫上，要在現場幫他念信表達訴求，然而這名中國同學最終還是沒將信送到他們手上，為活動帶來幾分鐘的空白，但這個過程，也正展示了極權政府對人民的壓迫。（編輯：張雅淨）1111130

台灣大學上百名學生30日晚間自主發起燭光悼念活動，聲援中國白紙運動抗爭者，與會者手持燭光，一同悼念新疆烏魯木齊火災犧牲者。中央社記者趙世勳攝 111年11月30日

以新疆烏魯木齊大火為開端，訴求反封控、要自由的白紙運動近期在全球蔓延開來，台灣大學學生30日晚間也自主發起燭光悼念會，追悼火災罹難者同時也聲援中國抗爭者。中央社記者趙世勳攝 111年11月30日

中國反封控、爭取自由的「白紙運動」遍地開花，台灣大學上百名學生30日晚間也在校內自主發起燭光悼念活動，以行動聲援中國抗爭者；儘管不時飄雨，仍吸引許多學生到場響應。中央社記者趙世勳攝 111年11月30日

中國各地近期陸續出現白紙運動響應者，台灣大學30日晚間也舉辦燭光悼念會，參與者手持燭光及白紙，悼念烏魯木齊大火罹難者，也力挺白紙運動。中央社記者趙世勳攝 111年11月30日

台灣大學30日晚間舉行燭光悼念會，吸引大批人潮到場參與，共同悼念烏魯木齊火災逝世者，以燭光包圍著寫有「願逝者安息 願生者反抗 願靜默中的吶喊都能被聽見」字句的看板，同時也聲援白紙運動。中央社記者趙世勳攝 111年11月30日

台灣大學校園內30日晚機舉行燭光悼念會，與會者點亮燭光共同哀悼烏魯木齊大火逝世者，並聲援中國近期白紙運動。中央社記者趙世勳攝 111年11月30日

台灣大學學生自主發起的燭光悼念會30日晚間舉行，學生團體在地上用蠟燭排列出1124，悼念日前在新疆烏魯木齊大火中不幸罹難的犧牲者。中央社記者趙世勳攝 111年11月30日

台灣大學30日晚間由學生團體自發性舉辦燭光悼念會，有參與者帶著鮮花前來響應，以行動聲援中國白紙運動抗爭者，也為日前烏魯木齊火災罹難者默哀。中央社記者趙世勳攝 111年11月30日

中國COVID-19封控、清零政策引發人民不滿，近期大批抗爭者高舉白紙無聲表達抗議。數名學生自發串連，30日晚間在台灣大學校內總圖書館前發起以點蠟燭、短講等方式，聲援「白紙運動」抗爭者，期盼「所有的勇氣都該有回聲」。中央社記者陳至中攝 111年11月30日