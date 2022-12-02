中國各地廣建方艙醫院 傳拉人填艙爭搶當局補助

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全球陸續解封，唯中國仍堅持清零不改，甚至舉債籌資近千億台幣廣建方艙醫院，並以利誘等手段拉人填艙，爭搶當局按人數核發的補助款。圖為上海國家會展中心方艙醫院。（中新社）

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（中央社台北2日電）全球陸續解封，唯中國仍堅持清零不改，甚至舉債籌資近千億台幣廣建方艙醫院，可容納的床位動輒上萬至20萬不等，並以利誘等手段拉人填艙，爭搶當局按人數核發的補助款。

中國衛健委官網今天通報，1日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，新增COVID-19確診病例4278例，境外輸入45例；本土4233例中，廣東1782例，北京942例，山西193例，重慶189例等。

新增無症狀感染者3萬702例，境外輸入163例，本土3萬539例中，重慶6347例，廣東6010例，北京3026例，山西2320例，四川1047例，雲南1032例，新疆812例，陝西799例，湖北706例，天津689例，青海688例等。

統計1日新增病例3萬4980例，本土占3萬4772，主要還是集中在北京、廣東、重慶等疫情重災區，不過較11月30日通報新增3萬6061例，本土占3萬5800例略降。

總計截至1日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3萬8748例，累計死亡病例5233例，累計報告確診病例32萬7964例；尚在醫學觀察的無症狀感染者39萬6094例。

儘管全球陸續解封，唯中國仍硬拚貫徹清零，以致各省市紛紛大興土木闢建方艙醫院，像是在山東省，投資超過人民幣（下同）230億元（約新台幣990億元）興建永久性方艙醫院，若干比例的款項以舉債籌措。

山東省估計，待119所永久方艙醫院完工後，可容納20萬張床位。另據上傳至推特的影音顯示，其他像是廣州市南沙區上月以15天工期，興建完成占地萬頃，可容納逾8萬張床位的方艙醫院。

所費不貲而落成的隔離設施完工後，推特廣傳河北省石家莊市有核酸檢測點召開內部會議的影音，為首的聲稱，方艙醫院好多沒有住滿，所以現在介紹一個人進去可獲得3500元獎勵，因此很多小區的核酸檢測造假。

也有網傳訊息指出，因方艙醫院的入住人數必須要達標才能拿到政府的補助款，所以才會發給3500元獎勵，並呼籲大家要互相提醒提高警覺，以免被小區或社團當成湊人數的冤大頭。

不過推特帳號Mieko Shao的網友上傳的錄音檔顯示，甘肅蘭州榆中一中的女學生痛斥，班上40個人，拉了30個入方艙，當中包含24小時陰性的，「半個學校的學生都被拉來方艙，我們是牲口嗎？拉來填艙？」（編輯：曹宇帆／陳沛冰）1111202