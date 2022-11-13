鄭州文物區建方艙 官媒喊無法接受網友批離譜

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（中央社台北13日電）中國本土疫情升溫，河南鄭州在重點文物區建方艙醫院引發抨擊，國家文物局急忙稱「應該」不會再出現這類行為。北京青年報撰文指盯上全國重點文保單位讓人無法接受，網友更批評太離譜。

陸媒第一財經報導，鄭州市近期曾發通知稱，為做好冬季疫情防治工作，確定在鄭州二砂文化創意園402工廠27號廠房建立醫學觀察點，預計床位1萬張，預計12月8日前交付使用。多位附近居民則表示，11月初以來多批工人不斷進出，並將不少建築材料運入，甚至部分廠房的玻璃被敲碎。

此事在中國社交媒體上引發關注，各界紛紛質疑將全國重點文物保護單位改建成方艙醫院是否合規。11日，國家文物局回應稱，內部召開緊急會議，局裡高度重視，已經將最新指令頒布下去，「應該」不會再次出現這類行為。

鄭州二砂文化創意園改建為方艙醫院引發爭議，官媒「北京青年報」今天刊文表示，當地真的沒有其他地方可供建設方艙醫院嗎？顯然不是，但盯上全國重點文保單位讓人無法接受。

「北京青年報」指，利用閒置廠房建方艙醫院，既想節省建方艙醫院的成本，也想提升建設效率。但是忽略該閒置廠房並非一般單位，而是全國重點文保單位，是受法律嚴格保護。在文保單位建方艙醫院，既可能對文物造成傷害，也是公然踐踏國家法律。對此，唯有堅決叫停使其希望落空，並對觸犯法律紅線的行為進行追責，才能提升相關責任人法治意識。

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而中國網友們對鄭州拿重點文物區當方艙，直呼「真離譜」、「太無語」、「什麼叫應該不會，意思還是有下次嗎？」

陸媒澎湃新聞介紹，2019年10月，鄭州第二砂輪廠舊址入選第八批全國重點文物保護單位名單。位於鄭州市中原區的鄭州第二砂輪廠舊址，始建於1964年，是老一代鄭州人的集體回憶，近年來也成為網紅打卡地。二砂最為獨特的就是包豪斯風格建築群，具有高度的稀缺性和歷史文化意義，其中27號陶瓷砂輪製造車間為單層廠房，占地7.42萬平方公尺，是當時全國單體建築最大的廠房。（編輯：唐佩君/陳沛冰） 1111113