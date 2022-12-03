防疫再鬆綁 北京買退燒止咳藥不用登記
2022/12/3 18:48（12/3 18:57 更新）
北京市市場監督管理局宣布，3日起市民購買退燒、止咳、抗感染、咽乾咽痛等列為管制的4類藥品，不須再登記個人訊息。圖為北京朝陽區核心區一處社會面核酸檢測點。（中新社）
（中央社記者邱國強北京3日電）北京市市場監督管理局宣布，今天起市民購買退燒、止咳、抗感染、咽乾咽痛等列為管制的4類藥品，不須再登記個人訊息。此舉被認為是因應防疫鬆綁的措施。
北京市監局今晚表示，這一做法是為「方便百姓購藥，滿足百姓日常用藥需求，暢通購藥渠道」而推出。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發後近3年來，退燒、止咳。抗感染、咽乾咽痛4類藥品被中國官方列為管制藥品。民眾雖可購買，但必須實名登記，目的在避免民眾染疫後自行買樂退燒治療，隱匿不報。
然而，此舉為真正需要排除上述不適症狀的許多患者，造成極大不便。
北京近日裁撤眾多核酸檢測點後，病例也明顯下降。北京市政府傍晚通報，今天0時至下午3時，全市共新增COVID-19本土感染1392例，病例數較先前同一時段動輒超過2000例明顯減少。
據通報，今天新增1392例當中，來自「社會面篩查人員」（即非隔離人員）為164例，其餘為隔離人員；以症狀區分，無症狀感染者有1027例，危重型及重型僅各1例，其餘為普通型及輕型症狀。（編輯：楊昇儒）1111203
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