中國傳訂接種目標 下月底前九成80歲以上打首劑

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（中央社台北3日電）中國爆發「白紙運動」後，官方多次提出加強疫苗接種。財新網報導，官方已訂下接種目標，明年1月底前80歲以上人群首劑疫苗接種率要達90%，符合條件者的全程及加強免疫接種也要達90%。

陸媒財新網1日報導，從多方面獲悉，官方對老人疫苗接種已下達工作指標，2023年1月底前，80歲以上人群第一劑疫苗接種率達到90%，符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到90%；60至79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到95%。

報導表示，截至11月28日，中國國內老年人群接種率仍低於整體人口水平，60歲以上老人全程接種共2.28億劑，全程接種率僅為86.42%，完成加強接種1.8億劑。80歲以上老人全程接種率為65.8%，加強針接種率人數為40%。

報導又指出，多項研究證明，接種由不同技術平台製成的疫苗，較接種由同一技術平台製成的疫苗的效果好。

目前國家衛健委提供了3種序貫加強方案，如2劑科興或國藥滅活疫苗再加1劑康希諾注射用或吸入用腺病毒載體疫苗；2劑科興或國藥滅活疫苗再加1劑安徽智飛重組蛋白疫苗；2劑科興或國藥滅活疫苗再加1劑麗珠集團重組蛋白疫苗。

中國爆發反封控的「白紙運動」後，官方多次提出要加強疫苗接種，11月29日國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布「關於印發加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案的通知」。

當中指出，將第一劑次加強免疫與全程接種時間間隔從6個月以上縮短為3個月以上，同時要求加快提升80歲以上人群接種率，及繼續提高60至79歲人群接種率。

方案指出，堅持「應接盡接」原則、「精準摸底」、優化服務和多措並舉，強化動員等。

中國國務院副總理孫春蘭11月30日在國家衛健委座談會上也指出，要加強全人群特別是老年人免疫接種。

「白紙運動」後多地放鬆防控措施，外界解讀加強疫苗接種尤其是高風險的老人，可能是為進一步鬆綁防控措施舖路。

不過，外界一直質疑中國自行研發的疫苗的效果，而中國迄今未開放外國疫苗進口，包括保護力較高的BNT疫苗，該疫苗是用信使核糖核酸（mRNA）技術製成。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111203