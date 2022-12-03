傳北京全面放開停止社會面核酸 官方：消息不實

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中國網上流傳北京市「明天起全面放開」、「停止社會面核酸」、「取消查驗健康寶」等消息，引發關注。北京市防控辦3日回應指上述內容皆為不實消息。圖為10月福州市進行全員核酸檢測。（中新社）

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（中央社台北3日電）中國近期進一步優化完善防控措施之際，網上流傳北京市「明天起全面放開」、「停止社會面核酸」、「取消查驗健康寶」等消息，引發關注。北京市防控辦今天回應指上述內容皆為不實消息。

綜合香港01等媒體報導，官方指北京市整體COVID-19疫情態勢雖然穩中趨緩，但仍處高位運行且分佈面廣，主要流行毒株BF.7傳播力強、隱匿性強，絕不可掉以輕心。

據表示，「北京市認真落實第九版防控方案和二十條優化措施」，根據疫情發展形勢，分區分級分類動態優化疫情防控措施，推動核酸檢測、追陽判密、流調管控、轉運隔離等工作科學精準高效，努力遏制疫情上升勢頭，全力做好生產生活服務保障，及時解決群眾急難愁盼問題。

昨天零至24時，北京新增703例本土確診病例和2610例無症狀感染者（含32例無症狀感染者轉確診病例，其中1738例已通報），無新增疑似病例。

在疫情防控網上記者會中，當局介紹，自12月5日首班車起，巴士、地鐵營運企業在核驗健康信息時，不得拒絕無48小時核酸陰性證明的乘客乘車。

據指出，公共交通方面的舉措包括保障市民出行順暢、優化乘車管理措施、持續強化行業疫情防控等。巴士、地鐵運營企業要進一步加強場站、車輛段、公交車和地鐵列車的通風、消毒工作，工作人員要全員佩戴口罩，確保乘車環境安全可靠。

同時也要結合乘客出行需要，不斷優化營運組織調度，加強現場秩序引導，確保乘客快速進出站。

此外，當地也全力保障生產生活物資特別是鮮活農產品進京通道暢通便捷，相關部門堅持「應辦盡辦、應發盡發」的原則，為收發貨單位快速審核辦理重點物資運輸車輛通行證。堅持「快速查驗，願進盡進」原則，對於運輸生產生活物資的貨車司乘人員，嚴格落實核酸查驗「即採即走」政策，不得以等待核酸結果為由限制通行。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1111203