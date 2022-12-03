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王必勝：中國疫情升溫 當地面臨5大嚴峻挑戰

2022/12/3 14:29（12/3 14:44 更新）
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台灣COVID-19疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心將防疫重心轉為監測中國疫情發展。圖為1日北京街頭。（路透社）
台灣COVID-19疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心將防疫重心轉為監測中國疫情發展。圖為1日北京街頭。（路透社）
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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）台灣COVID-19疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心將防疫重心轉為監測中國疫情發展。指揮官王必勝今天說，中國疫情持續升溫，當地將面對5大挑戰，籲在中國的台灣民眾應儘速接種疫苗。

王必勝今天在臉書發文指出，Omicron變異株具高傳染力，即便是在中國嚴厲的封控下，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也難以清零，如今防疫政策明顯的轉變，封控力量應會大減，疫情持續擴散的可能性將會大增。

依據各國經驗，疫情初期個案的增加速度，大都是以指數型快速成長。王必勝認為，中國當地將面對5大嚴峻挑戰，首先這將是中國遭遇到的第一波真正全國性疫情，而第一波疫情會衝擊最脆弱的族群。

其次則是中國目前確診人口比例極低，自然免疫保護力可說是沒有，另外中國雖有多款自製疫苗，但在保護效益上或許未臻理想。

王必勝進一步表示，在治療方面，各種有效抗病毒藥物的準備狀況、醫療資源的量能等，在中國廣大的國土上，應該是有數量及分布的問題，尤其面對短期急遽增加的全國性醫療需求，將是非常核心且難解的狀況。

此外，如果疫情此刻開始蔓延，那預期約會在2個月到達高峰，除了正值寒冷的冬季，更會遇到農曆春節返鄉、春運、群聚等挑戰，可以說是最不好的時間點。

王必勝說，即便Omicron的致重症及致死率不算高，但在前述的因素下，加上中國是世界上人口最多的國家之一，其產生的傷亡絕對數字會令人非常憂心。

基於這些因素，他個人認為中國進行舉世最嚴格的疫情封控是有其考量的，主要是以拖待「變」；以防疫及醫者的角度來看，衷心希望中國人民能在最小的損傷下，成功的渡過這個艱巨的疫情挑戰。

王必勝提醒，在中國工作、求學或居住的國人，即將或計劃前往中國的國人，建議務必儘速接種疫苗，同時也隨時留意當地疫情發展狀況。（編輯：陳政偉）1111203

#中國疫情
#COVID-19
#封控
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