12/3本土1萬3098例 增33死、98例中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）COVID-19疫情持續緩降，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬3098例本土病例，與上週同天相比降幅約0.9%，確診個案添中重症98例，其中33人死亡；另外，境外移入新增54例。

根據指揮中心統計，今年1月至12月2日，本土輕症、無症狀個案累計825萬3076例、占99.55%，中症累計2萬1570例、占0.26%，重症累計1萬5946例、占0.19%，其中死亡累計1萬3594人。

33例本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中32人有癌症等重大疾病或慢性病史，21人未打滿3劑疫苗、17人沒有接種任何疫苗，25人年齡超過80歲。

疫苗是預防重症、死亡重要方法之一，據統計，莫德納次世代疫苗昨天共接種3萬3282人次，其中BA.1接種1245劑、BA.5接種3萬2037劑。（編輯：張芷瑄）1111203

（指揮中心提供）

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