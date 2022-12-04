12/4本土1萬2981例 增29死、中重症108例

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）COVID-19本土疫情單週降幅趨緩，僅有3.2%，單日新增數降幅同樣也減少，僅剩2.2%；另外，今天新增較年輕死亡個案為30多歲女性，打過3劑疫苗，確診在家過世，死因是肺炎。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午公布，新增1萬2981例本土個案，今天新增個案比上週日（11月27日）減少295例，降幅約2.2%；另外，境外移入增38例。



確診個案新增中重症108例（中症81例、重症27例），其中29人死亡，死亡個案年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中27人有癌症等重大疾病或慢性病史，20人未打滿3劑疫苗、13人沒有接種任何疫苗，18人年齡超過80歲。



據指揮中心資料，今天新增1例特殊死亡個案，為30多歲女性，曾接種3劑COVID-19疫苗，潛在病史不詳；9月18日快篩陽性確診，採居家隔離，9月21日於居住所不幸過世。經司法相驗解剖鑑定，死因是右肺炎及COVID-19感染。



接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。據指揮中心統計，昨天莫德納次世代疫苗總共接種1萬5629人次，其中BA.1雙價疫苗接種235劑，BA.5雙價疫苗則接種1萬5394劑。



據指揮中心統計，今年1月至12月3日本土輕症、無症狀個案累計826萬6050例、占99.55%，中症累計2萬1643例、占0.26%，重症累計1萬5981例、占0.19%，其中死亡累計1萬3623人。（編輯：張雅淨）1111204

（指揮中心提供）

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