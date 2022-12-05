12/5本土1萬209例創222天新低 增22死、中重症29例

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北5日電）COVID-19本土BA.5疫情趨緩，今天新增個案雖尚未低於萬例，但續降至1萬209例，是4月27日以後、間隔222天以來新低；新增3名兒童染疫惡化重症冠狀動脈異常。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中說明，新增1萬209例本土個案，較上週一（11月28日）降幅約為3.5%；另外，境外移入增35例。

確診個案新增中重症29例（中症7例、重症22例），其中22人死亡，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中18人有癌症等重大疾病或慢性病史，14人未打滿3劑疫苗，18人年齡超過80歲。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天沒有新增特殊死亡個案。

不過，新增3例兒童重症個案，皆為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）。年紀較小的是3個月大的女嬰，無慢性病，未曾接種過疫苗，過去沒有確診紀錄，11月11日發燒至急診住院。

羅一鈞說，女嬰經檢查有皮疹、結膜炎、冠狀動脈瘤等症狀，懷疑川崎氏症或MIS-C，給予免疫球蛋白等藥物治療，狀況好轉，已於11月18日出院，12月1日血清檢驗結果出爐，為抗體陽性，通報MIS-C，後續門診追蹤。

另一名2歲男童，無慢性病，曾施打過1劑疫苗，10月31日確診過，11月23日起出現發燒、喉嚨痛等症狀，11月26日至急診，檢查有頸部淋巴結腫、草莓舌，懷疑MIS-C，安排住院，期間出現皮疹、結膜炎且冠狀動脈擴大，經免疫球蛋白等治療，症狀好轉，12月3日出院。

還有一名3歲男童，無慢性病，曾施打過1劑疫苗，過去沒有確診紀錄，11月18日開始發燒，11月20日PCR檢驗陽性確診，居家照護期間陸續出現皮疹、右頸部腫脹、紅眼等症狀。

羅一鈞說，這名男童11月26日被送至急診，經檢查有輕微心包膜積水、冠狀動脈發炎，診斷MIS-C住院，給予免疫球蛋白及類固醇等藥物治療，已於11月29日出院。

國內12歲以下兒童重症279例，33例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、185例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月1日至12月4日，本土輕症、無症狀個案累計827萬8991例、占99.55%，中症累計2萬1646例、占0.26%，重症累計1萬6007例、占0.19%，其中死亡累計1萬3645人。（編輯：管中維）1111205

（指揮中心提供）

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