常規COVID-19血清調查 有望112年第1季上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心發言人莊人祥4日說，規劃常規COVID-19血清調查，希望明年首季上路。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北4日電）COVID-19疫情趨於常態化，指揮中心發言人莊人祥今天說，規劃常規COVID-19血清調查，預計與捐血中心合作，每週抽樣檢體，監測全國染疫後獲得抗體動態變化，希望明年首季上路。

為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代做準備，各國開始討論COVID-19疫苗納入常規疫苗議題，專家提醒，台灣也須提前準備，透過大規模血清調查，才可規劃接種間隔期。莊人祥下午接受媒體聯訪時表示，全球都缺少相關資料，「是全球都在問的問題，這是我們要去解決的」。

莊人祥說，對台灣而言，現階段當務之急是將常規性血清檢驗建立完善，參考世界衛生組織（WHO）提議，捐血人有助系統性抽樣，國內預計將與捐血中心合作，將捐血人血液作為檢體，設為常規監測項目，未來疫情監控單位即可定期使用。

莊人祥表示，相關細節仍在規劃中，可能推行方向是每週抽樣檢測，可透過全國血清推算、了解感染規模，區分因感染獲得抗體比率及接種疫苗取得抗體比率，新制上路時間可能落在明年第1季或1月，執行前一定會對外宣布。

台灣過去曾經進行2次類似的血清抗體調查，都是與血液基金會合作，分別在去年及今年6月16日執行，最近一次是針對今年1月至6月收受全國各捐血中心血清存檔樣本，依各縣市人口、性別、年齡比例進行分層隨機抽樣，每2週1次，每次3000至3500件，當初預計抽樣3萬6000件檢體。（編輯：管中維）1111204