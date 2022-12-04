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本土疫情連8週下降 莊人祥估未達最低點可能再降

2022/12/4 16:06（12/4 17:29 更新）
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指揮中心發言人莊人祥4日說，BA.5疫情應該尚未達最低點，接下來一週新增病例數可能持續下降。圖為民眾配戴口罩走在台北市萬華區街頭。（中央社檔案照片）
指揮中心發言人莊人祥4日說，BA.5疫情應該尚未達最低點，接下來一週新增病例數可能持續下降。圖為民眾配戴口罩走在台北市萬華區街頭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北4日電）COVID-19本土疫情連8週下降，指揮中心發言人莊人祥今天說，BA.5疫情應該尚未達最低點，接下來一週新增病例數可能持續下降，預期即使未來幾週疫情出現起伏，幅度都不會太大。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續下降，根據中央流行疫情指揮中心統計，11月27至12月3日當週新增10萬1136例，相較前一週、11月20日至11月26日的10萬4441例，下降3.2%。

莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，國內疫情尚未降到最低點，「應該會再低一點」，接下來這一週還可能持續下降。因為台灣今年BA.2疫情趨緩時，未曾降到這麼低過，可能還需要觀察。

莊人祥認為，預估即便未來幾週疫情上上下下，幅度也不會很明顯。國內下一波COVID-19疫情再起，需要看其他新興變異株何時成為強勢株，或國內防疫規劃鬆綁後，行為改變造成社區的影響。

指揮中心指揮官王必勝在11月28日疫情記者會曾表示，依據內部模型推估，接下來這一週將會達到疫情最低點，可能有幾天新增個案數低於1萬例，但參考鄰近國家，如日本、韓國、新加坡疫情走向，都會有起伏波動，評估台灣疫情後續也會再上去一點。（編輯：管中維）1111204

#王必勝
#BA.5
#BA.2
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