過年後再開放室內免戴口罩？張上淳：這樣最安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心已宣布將放寬口罩規定，自12月1日起實施第一階段鬆綁，民眾於戶外將不用全程戴口罩。圖為台北市區30日午後民眾仍遵循規範，在戶外無特殊需求時維持全程配戴口罩。中央社記者郭日曉攝 111年11月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北30日電）明天起取消戶外全程佩戴口罩，第2階段室內解除口罩規定時程受關注。行政院首席防疫顧問張上淳今天說，以防疫立場分析，過年後開放最安全，避免難與其他冬季呼吸道疾病區分。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，若戶外口罩鬆綁對國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響小，即可開啟第2階段口罩鬆綁，未來將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向，比如醫療院所、長照機構、密閉大眾交通運輸工具等需要佩戴，其他地點都可以不強制戴口罩。

張上淳出席衛生福利部疾病管制署舉辦的2022世界愛滋病日記者會，會後接受媒體聯訪時被問及國內防疫下一步規劃，他說，國內本土疫情谷底期後，個案數再上升是可預期的，畢竟國境已經開放，勢必會出現入境者帶著新興變異株病毒，在社區中造成流行。

但張上淳認為，即使本土疫情再次上升，單日新增個案數最高峰也不會像過去BA.2或BA.5疫情，雖然真實狀況仍須視民眾自主防疫強度而定，半未來疫情波峰應該會比前兩次疫情低，預估最高峰大約僅會出現單日新增4萬例以下。

張上淳說，放寬口罩規定後，對於所有透過飛沫傳播的傳染疾病風險都會增加，不僅是影響COVID-19，尤其過去幾年許多種傳染病沒有流行，若出現大量呼吸道症狀患者，許多呼吸道疾病與COVID-19症狀難以區分，對醫療機構會造成較大負擔，對整體防疫是不利的。

有媒體問到，是否得等到過年後才有機會開放室內免戴口罩。張上淳說，站在防疫立場，這樣是最安心、安全的，但仍需要觀察明天戶外取消戴口罩之後，對國內疫情的影響，如果沒有出現太大變化，就可以開始考慮有條件取消室內全程戴口罩。

至於各界關注COVID-19從第5類法定傳染病改為第4類的時機，張上淳說，目前專家會議尚未正式討論，但COVID-19未來勢必逐漸流感化，下一階段考慮改變通報定義，改為掌握重症及高風險確診者即可。（編輯：管中維）1111130