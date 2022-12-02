12/2本土1萬4019例 增29死、77例中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）COVID-19疫情持續緩降，今天新增1.4萬本土病例，與上週同期相比略降0.8%，確診個案新增中重症77例，其中29人死亡；死亡個案中高達21人、逾7成沒有打滿3劑疫苗。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心發布新聞稿指出，今天新增1萬4019例本土病例，與上週同天相比微降0.8%，確診個案新增中重症中重症77例（中症51例、重症26例）；另外，境外移入新增62例。



根據指揮中心統計，今年1月至12月1日，本土輕症、無症狀個案累計823萬9161例、占99.55%，中症累計2萬1511例、占0.26%，重症累計1萬5907例、占0.19%，其中死亡累計1萬3561人。



今天新增29例本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中29人有癌症等重大疾病或慢性病史，21人未打滿3劑疫苗、16人沒有接種任何疫苗，18人年齡超過80歲。



疫苗是預防重症、死亡重要方法之一，昨天莫德納次世代疫苗總共接種2萬1052人次，其中BA.1接種1312劑、BA.5接種1萬9740劑。



昨天COVID-19疫苗接種2萬6201人次，截至目前為止累計接種6427萬8721人次；接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.6%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率74.3%，第2次追加劑接種率17.6%（65歲以上接種率43.3%）。（編輯：陳政偉）1111202

（指揮中心提供）

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