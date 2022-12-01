王必勝：戶外大型活動暫不另行規定是否戴口罩

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配合防疫在戶外應全程佩戴口罩的規定1日起取消，台北市西門町商圈有遊客在戶外活動時拿下口罩，愉快交談。中央社記者王騰毅攝 111年12月1日

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北1日電）今天起戶外免戴口罩，指揮中心指揮官王必勝提醒，若自身有症狀、人潮擁擠或空氣不流通仍建議佩戴，至於年底跨年等大型活動，除非疫情又升溫，否則不會另行規定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，今天起戶外活動取消全程佩戴口罩規定，但外出於室內空間、室內場所（包括車廂、船舶、航空器等運具的內部空間），維持應全程戴口罩，符合例外情形者如唱歌、拍照等，得免戴口罩。

外界質疑為何不一次全面鬆綁，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，目前除COVID-19疫情，還有很多冬季呼吸道傳染病，且疫情雖來到低點，但下降幅度緩慢，不排除未來有波動。

王必勝觀察路上行人戴口罩情形指出，仍以佩戴者居多，可能因為戴習慣了，加上今天氣溫較低，口罩可保暖、防空污及其他傳染病，另外就是進出室內外空間脫戴頻繁，很多人索性一直戴著。

王必勝重申，儘管現行規定是戶外活動免戴口罩，但本身有症狀、人潮擁擠無法維持社交距離或者通風不良等情況下，仍建議要戴口罩，包括參加跨年等活動；除非疫情升溫，才會針對大型活動另外規定，疫情平緩則維持現行規定。（編輯：管中維）1111201