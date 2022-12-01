COVID-19持續降溫 專責病床開設率再調降

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北1日電）國內COVID-19持續緩降，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天宣布，將再度調降全台大型醫院專責病房開設比率，離島則視實際需求開設。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，疫情指揮中心公布，今天新增1萬5595例本土病例，與上週同天相比降幅約2.6%。

羅一鈞今天下午在疫情記者會中宣布，因空床率偏高，特別是在北區和高屏區部分，開會後決定將再度調降專責病房開設比率，各區應變醫院調降為5至10%，離島則視實際需求開設；東區從10到15床調整為6至10床。

各區非應變醫院500床以上開設比率調降為3至4%，200床至499床醫院則調降為2到3%，滿足其他非COVID-19患者醫療需求。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共6262床、空床4236床、空床率67.6%，其中台北區64.7%、北區68.4%、中區72.5%、南區56.5%、高屏區73.9%、東區67.9%；49家集中檢疫所共3957床、空床數3219床、空床率81.4%；17家地方加強型防疫旅館746床、空床數567床、空床76%。

至於每週四例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，採檢陽性率部分，機構住民及工作員工皆降為0.5%，機構投藥率為93%。

指揮中心統計，上週新增174名工作人員確診及426名住民確診，自今年1月1日至11月27日，通報機構間數達1803家，確診住民人數為6萬1931人、確診工作人員數為1萬8600人。

這波本土疫情自4月起統計至11月27日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有5165人，累計死亡人數1457人；11月14日至11月27日新增死亡人數為7人，護理機構4人最多、社福機構3人次之。（編輯：陳政偉）1111201