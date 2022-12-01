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12/1本土1萬5595例 增53死、122例中重症[影]

2022/12/1 14:05（12/1 14:32 更新）
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配合防疫在戶外應全程佩戴口罩的規定1日起取消，台北市西門町商圈有部分遊客開始拿下口罩逛街、享用飲料。中央社記者王騰毅攝 111年12月1日
配合防疫在戶外應全程佩戴口罩的規定1日起取消，台北市西門町商圈有部分遊客開始拿下口罩逛街、享用飲料。中央社記者王騰毅攝 111年12月1日
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北1日電）COVID-19疫情緩降，今天新增1萬5595例本土病例；最年輕死亡個案為30多歲男性，無慢性病史，已打3劑疫苗，身體不適隔天昏迷家中無反應，送醫急救無效，死後確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心公布，新增1萬5595例本土病例，與上週四（11月24日）相比，降幅約2.6%，確診個案新增中重症122例（中症86例、重症36例），其中53人死亡；另外，境外移入新增56例。

新增53例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中51人有癌症等重大疾病或慢性病史，37人未打滿3劑疫苗、27人沒有接種任何疫苗，27人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增較年輕的死亡個案，是一名30多歲男性，已接種過3劑疫苗，沒有慢性病史，11月24日起出現全身不適、嘔吐等症狀，11月25日被家人發現在家中昏迷，沒有反應，到院時已無呼吸心跳，經檢查發現個案有心包膜積水、肝腎功能異常等現象，PCR陽性確診，經積極搶救仍急救無效過世，死因為心因性猝死，疑似心血管病變，及COVID-19感染確診。

羅一鈞表示，新增一名孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症個案，為3歲男童，接種過2劑疫苗，沒有慢性病，曾於10月4日確診，11月20日起陸續出現發燒、腹痛等症狀，隔天送至急診，安排住院，住院期間因持續發燒，出現發炎指數升高、凝血功能異常等現象，懷疑MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況好轉，已於11月29日出院。

國內12歲以下兒童重症276例，33例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、182例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至11月30日，本土輕症、無症狀個案累計822萬3650例、占99.55%，中症累計2萬1469例、占0.26%，重症累計1萬5872例、占0.19%，其中死亡累計1萬3532人。（編輯：管中維）1111201

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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