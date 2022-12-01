戶外口罩令解除首日 多數民眾仍習慣戴著較安心

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國內COVID-19疫情趨緩，1日起取消戶外活動全程佩戴口罩規定，多數民眾外出仍習慣戴好口罩，也有人沒注意規定已取消。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月1日

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（中央社記者蔡孟妤、劉世怡、蔡智明1日綜合報導）戶外全程戴口罩規定今天起取消，不過據中央社記者觀察，多數民眾外出還是習慣戴口罩。許多人認為還是戴著口罩比較安心，但也有部分民眾不知道規定已取消。

配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，在戶外應全程戴口罩的規定12月1日起取消，室內則在特定情形下可以免戴口罩。不過今天多數民眾在戶外仍戴著口罩。

高雄市民洪小姐接受中央社記者訪問時表示，因為工作關係，經常出入室內室外，為避免增加傳染風險，也避免載上取下麻煩，覺得還是一直戴著口罩比較好。

高雄市民林先生說，雖然知道戶外不用戴口罩了，但看到大家還是有戴，自己沒戴口罩反而顯眼，所以不敢不戴；此外，高雄近期空污嚴重，戴著口罩除可減輕染疫風險，也能避免吸入過多髒空氣，好處多多。

不過有一名戴著口罩在公園運動的李先生，聽到中央社記者說不用戴口罩時，驚訝地說「啊？我不知道耶！」表示沒注意到新聞，且戴口罩外出已成習慣。

台北市民潘小姐表示，騎機車通勤上下班時，傾向不戴口罩，這樣比較通風，但這幾天天氣較濕冷，因此今天還是戴著口罩擋冷空氣。

張先生則說，因在戶外可以拿下口罩，因此今天前往買午餐的路上，就把口罩拿下來，取餐時才戴回口罩；吳先生說，對於新制度感到害怕，認為染疫機率增加，因此仍維持原本戴口罩的習慣，僅在用餐時才會脫口罩。

雲林、嘉義地區的民眾，今天外出也還是多戴著口罩，機車騎士也一樣，幾乎看不到人脫口罩。陳小姐說，冬天時雲林地區有時空氣很差，所以外出都會戴口罩，加上近年強制戴口罩，大家習慣了，路上騎機車的人也都是戴著口罩。

在嘉義市執業的張姓中醫師告訴中央社記者，每天染疫的民眾還是不少，雖然大家逐漸把COVID-19當作與流感差不多，但內心還是會怕，政府叫大家脫口罩，民眾大概還是會戴著。（編輯：張芷瑄）1111201