台鐵及高鐵車站車廂月台仍須戴口罩 飲食可暫時取下

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交通部台鐵局及台灣高鐵公司提醒旅客，進入車站後至出站前，包括在車廂及月台上，仍須戴口罩，飲食期間可暫時取下。圖為4日通勤旅客搭乘區間車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北30日）依中央流行疫情指揮中心規定，明天起放寬戴口罩等防疫措施，交通部台鐵局及台灣高鐵公司提醒旅客，進入車站後至出站前，包括在車廂及月台上，仍須戴口罩，飲食期間可暫時取下。

台鐵今天發布新聞稿，明天起旅客進入車站室內空間及付費區（含月台及車廂）均須配戴口罩。

台鐵說，列車上及車站範圍內（含付費區域與非付費區域），如能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備情形下（如鄰近無旅客或旅客有配戴口罩），得於飲食期間暫時取下口罩，飲食期間避免交談，飲食完畢後仍須佩戴口罩。

台灣高鐵公司今天發布聞稿，依據政府最新防疫指引，明天起，雖取消室外場所/空間戴口罩的規定，但搭乘大眾運輸交通工具仍須戴口罩；台灣高鐵提醒旅客遵守相關防疫規定，旅客自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程戴著。（編輯：陳清芳）1111130