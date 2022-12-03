遼寧錦州稱不清零太可惜 隔天急轉彎解封

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中國多地在「白紙運動」後鬆綁疫情防控，遼寧錦州市1日卻發文要求民眾再堅守幾天，並稱「能清零而不清零，實在是太可惜」。引發熱議批評後，當地官方2日凌晨急轉彎宣布即日6時起解封。

據陸媒頂端新聞報導，錦州COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情並不嚴重，11月中旬日增無症狀感染者只有個位數，月底疫情已回落，但當地官方一個月內卻封城兩次，引發民怨。

中國多地相繼鬆綁防控下，錦州1日卻發布「關於當前疫情防控措施的幾點考慮」，強調在短期內就可以實現「動態清零」的情況下，不應當放棄近10天以來的努力。

文中還提到，決定鞏固10天辛苦換來的成果，再繼續堅守幾日，實現「動態清零」，風險更小地恢復正常生產生活。

錦州發文後，文中的「能清零而不清零，實在是太可惜了!」立即躍為網路金句，引發大陸網友批評與訕笑。

中共環球時報前總編輯胡錫進發文譏稱，錦州市的做法與廣州、北京等城市及時解除封控區形成了鮮明對照，應當說「很有勇氣」。

錦州發文引起熱議後，當地官方相隔14小時就急轉彎，2日淩晨再發通告，自12月2日6時起，全市主城區（除各區公布的局部高風險區域外）有序恢復生產生活秩序。

據報導，錦州「吸睛」用語已不是第一次，11月26日通報稱：「我們放開『躺平』可不可以。答案是全市絕大部分群眾一定不會認可讓疫情失控，四處蔓延，不可收拾，不在乎的只是極少數人。所以這個問題沒有爭論的必要。極少數服從絕大多數。」（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1111203