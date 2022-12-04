上海放寬防疫 地鐵公園不再查驗核酸檢測證明

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5日零時起，上海搭乘地鐵、公交等公共交通工具不再查驗核酸檢測證明；公園、景區等室外場所也不再要求出示。（圖取自上海發布微博weibo.com）

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（中央社記者李雅雯上海4日電）跟進北京市，上海市疫情防控工作領導小組辦公室今天宣布，5日零時起，搭乘地鐵、公交等公共交通工具不再查驗核酸檢測證明；公園、景區等室外場所也不再要求出示。

一名在滬民眾告訴中央社，這項放寬對於防疫生活影響不大，因為進入辦公廳舍工作，仍需要查驗核酸檢測證明；前往商場、餐廳則必須持有48小時內核酸檢測陰性證明，生活步調還是綁著核酸檢測。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室4日下午透過上海市政府官方帳號「上海發布」公布優化調整COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控相關措施。

5日零時起，乘坐軌道交通、地面公交、輪渡等上海市內公共交通工具，不再查驗核酸檢測陰性證明。全市公園、景區等室外公共場所，也不再查驗核酸檢測陰性證明。

官方表示，上海市後續將根據國家政策和疫情形勢，持續優化調整相關防控措施。

上海市放寬乘坐地鐵、公交等公共交通工具的防疫要求，另一方面卻仍是收緊防疫政策。

目前進入上海市餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴等商業場所的消費者，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。官方強調，這部分未鬆綁。

北京市政府2日宣布，5日首班車起，公交、地鐵營運企業在核驗旅客健康資訊時，不得拒絕無48小時核酸檢測陰性證明的旅客乘車。（編輯：張淑伶）1111204