中國優化防疫被罵做半套 北京有條件取消查核酸

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（中央社台北6日電）中國各地陸續放寬防疫管制，如搭地鐵無須出示核酸檢測證明等，但進入商場及辦公大樓還是得查驗被罵優化防疫只做半套，北京市今天宣布，出入商辦等場所取消查驗核酸檢測。

中國衛健委上午通報，5日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例5046例，境外輸入58例，本土4988中，廣東2120例，北京1163例，重慶460例，四川259例等。

新增無症狀感染者2萬3016例，其中境外輸入157例，本土2萬2859例中，重慶3708例，北京3503例，廣東3421例，山西1569例，黑龍江1241例，陝西999例，四川882例，山東542例，上海536例，新疆533例等。

統計中國5日新增病例COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）降至3萬以下，共2萬8062例，本土佔2萬7847例，4日通報3萬14例，本土2萬9724例。

截至12月5日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例4萬2481例（其中重症病例128例），累計死亡病例5235例，累計報告確診病例34萬5529例；尚在醫學觀察的無症狀感染者37萬1140例（境外輸入1783例）。

據香港網路媒體01今天報導，北京市宣布，即日起市民進入超商、辦公大樓及各類公共場所掃碼即可，無須查驗核酸檢測陰性證明。進入社區（村），不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼。

但進入網吧、酒吧、棋牌室、KTV、三溫暖等密閉場所及餐廳內用、室內健身等，還有進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學及醫療機構住院部等，仍須查驗48小時核酸檢測陰性證明並掃碼。

此前成都、天津等19座城市相繼宣布，搭乘地鐵無須出示核酸檢測證明，但是進入商場和辦公大樓還是得查驗，導致即使天候酷寒，僅存的核酸檢測站大排長龍。

據推特帳號Shan於4日上傳的影音，3日晚間坐車行經北京街頭，當時零下10度，等待做核酸的排隊長長人龍似乎沒有盡頭。

即因搭地鐵不用查驗核酸檢測證明並未使民眾生活便利反造成更沉重負擔而浮現民怨，更有民眾痛批這是優化防疫做半套。（編輯：曹宇帆/）1111206