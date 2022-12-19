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中國珠海買藥推限量實名制 退燒藥拆盒零售

2022/12/19 20:52（12/19 21:13 更新）
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廣東珠海祭出購買保供藥品須實名制且限量，退燒藥布洛芬將拆開盒裝零售。（圖取自珠海發布微信網頁weixin.qq.com）
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（中央社台北19日電）因應COVID-19疫情下的搶藥潮，廣東珠海祭出購買保供藥品須實名制且限量，退燒藥布洛芬將拆開盒裝零售，一人7天內不能購買超過6粒。

今天珠海市場監管局召開的新聞發布會上表示，目前市面上非常緊缺的產品暫時有連花清瘟顆粒、連花清瘟膠囊、新冠抗原試劑、以及布洛芬和對乙酰氨基酚等退燒藥品也比較緊缺。

根據微信公眾號「珠海發布」，20日起，珠海市內有約500多家零售藥店將開始供應拆零銷售的退燒藥品。為避免盲目囤藥，保供藥品的購買實施實名登記，限制購買數量。這些藥品在銷售上將按照「定點、限量、拆零、限價」原則。

市民在指定藥店憑身分證購買保障供應的藥品。布洛芬緩釋膠囊、雙氯芬酸鈉緩釋膠囊、洛索洛芬鈉膠囊7天內購買量不超過6粒，布洛芬混懸液7天內購買量不超過1瓶。上述品種7天內只能選購其中一種。

珠海市市場監管局表示，近日已召集6家生產緊缺藥械的企業、3家本市主要藥品批發企業、13家連鎖藥店總部進行初步商談，建立緊急保供機制：由本土生產企業提供貨源，供本市銷售使用。（編輯：張淑伶）1111219

#珠海
#搶藥潮
#COVID-19
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