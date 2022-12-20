美媒：中共20大期間 北京市醫院即出現群聚感染

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（中央社記者邱國強北京20日電）北京市政法系統人士透露，在中國官方鬆綁防疫前，最早可追溯到中共20大期間，北京醫療系統內就已出現大規模群聚感染，卻隱瞞未報，導致鬆綁至今醫院、殯儀館呈超負荷運作。

一名北京市政法系統高層官員向自由亞洲電台透露，他的直系親屬先前就是在醫院療養期間感染COVID-19，卻在北京多家大醫院輾轉求診不順，導致病惡化而病逝。但醫師開具的死亡證明卻記載「尿道感染」，且在死亡後等待5天才得以火化。

由於北京全市殯儀館都處於超負荷狀態，根據報導，儘管部分殯儀館規定設籍當地的往生者才可排定火化，但接近上週末死亡的往生者，甚至需要排到12月31日才能火化。

根據報導，這名北京市政法高層官員表示，在10月中下旬中共20大期間，醫院就禁止所有病患及療養人員出院，理由是「外面有陽性危險」。但實際上，當時醫院裡已出現大規模群聚感染，只是院方自行展開「動態清零」，且不敢上報感染資料，因此無法按照COVID-19進行治療。

這名高官指出，當時他的親屬就被記錄為「尿道感染」。而在自己透過關係運作下，院方為他的家屬進行快篩，檢測結果卻已經是陽性。

他表示，從中共20大到「白紙運動」期間，北京各大醫院院內的群聚感染就已非常嚴重，到12月初則已完全失控。但北京市衛健委和各醫院唯一做的，就是限制病人及限制醫護人員離開醫院回家，而這一切都被官方嚴密封鎖。一直到江澤民死後，相關感染資料才逐漸公開。

這名高官說，由於上述原因，各大醫院內大量的老年感染者不是已經死亡，就是陷入危重狀態，且死者數量暴增，至少要排隊等待7天才能火化。而他的親人，就是從療養的高檔私立醫院轉到天壇醫院，最後轉到地壇醫院而病逝。

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他並形容，在醫院太平間看到的景象是，許多遺體被放在地上，甚至像快遞貨架上一個個疊著，「真是慘不忍睹的」。也因為這樣，還直接導致北京不少退休高官死亡，據他所知廳級以上的死者就有6個。

根據報導，北京市12家火葬場及鄰近的河北省保定、承德等地殯儀館，洽詢電話大多處於占線狀態。其中，電話撥通的門頭溝殯儀館表示，目前館內冰櫃全滿，而「火化爐都快燒壞了」，每天遺體火化量比平時增加了約5倍，但等待火化的遺體已排到了12月31日。（編輯：周慧盈）1111220