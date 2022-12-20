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中國疫情升人手缺 廣州動員近千退休醫護重上前線

2022/12/20 11:14（12/20 11:40 更新）
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9日北京醫護穿著個人防護裝備，將患者送到醫院發熱門診。（路透社）
9日北京醫護穿著個人防護裝備，將患者送到醫院發熱門診。（路透社）
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（中央社台北20日電）中國官方放寬防疫措施後，各地醫院出現醫護人手嚴重不足現象，據報導，本月以來，廣州全市已動員和返聘近千名退休醫務人員重新投入醫療救治一線工作。

香港星島日報今天報導，中國大陸放寬COVID-19防控措施，為全面復常做準備，但走出疫情的最後一哩路異常崎嶇，防止大範圍醫療資源擠兌成為各地政府的首要任務。

報導說，疫情大爆發導致不少醫護人員相繼「中招」，多地紛紛向退休醫務工作者發出倡議書或返聘公告，本月以來，廣州全市已動員和返聘960名退休醫務人員重新投入醫療救治一線。

除了廣州，貴州省安順市衛健局近日發出倡議書，呼籲退休醫護向所在單位報名，參與COVID-19醫療救治工作。

甘肅蘭州市衛健委則發布「返聘退休醫務人員公告」表示，為緩解醫療技術人才緊缺狀況，返聘公立醫療機構5年內退休醫生。

另據陸媒澎湃新聞日前報導，中國各地多家醫院近日相繼報告人力嚴重不足，除了呼籲「行政職能部門人員奔赴臨床一線」，還有醫院號召醫護「無症狀感染者和輕症要堅持工作」，讓症狀較重的員工休息及治療。

報導表示，患者激增加上醫護感染減員，醫療系統正遭遇嚴峻挑戰。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1111220

#廣州
#星島日報
#中國
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