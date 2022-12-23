春節小三通專案被指算計 陸委會：兼顧防疫與返鄉

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（中央社記者吳柏緯台北23日電）行政院院會昨天通過小三通金馬春節專案，未開放台商中轉，部分輿論批評「政治算計」，陸委會今天強調，這是在兼顧防疫及返鄉便利的平衡考量下提出，對於曲解與惡評感到遺憾。

「金馬地區民眾春節交通專案」提供金馬地區民眾及陸配，在明年春節期間透過專案申請航班返鄉，但未開放台商透過專案中轉返台。

這個專案引起各界評論，有人大力支持，也有人認為門開的不夠大，希望之後能逐步開放，讓在中國大陸台灣民眾方便返台；一些輿論批評專案不開放中轉是「政治算計」。

對於「政治算計」的指控，陸委會23日發布新聞稿提出5點聲明，對於曲解政府政策立意一事表示十分遺憾。

陸委會指出，首先，中國大陸自放棄動態清零政策後，疫情急速升溫，專家預測大陸疫情將在農曆春節前後達到高峰，並因其病毒株與台灣不同，有將疫情外溢風險。世界各國對此十分警覺，韓國已在16日將大陸列入「檢疫查驗重點國家」。

第二，「金馬地區民眾春節交通專案」是在兼顧防疫及返鄉便利的平衡考量下提出，未能讓在陸台灣民眾經「小三通」中轉回台，實因「疫情擴散風險太高」。

陸委會進一步說明，「小三通中轉回台」是先搭船到金門、馬祖的小三通港口出關後，再搭車轉赴金門尚義、馬祖機場搭機回台，與在機場內直接轉機返台不同。

從大陸經小三通抵達金門後，返台航班未必能馬上銜接，民眾可能會因採買伴手禮、探訪親友等停留。此外春節期間，若因氣候變化或機械等其他因素，致使返台飛機無法起飛，擬回台民眾將滯留金門。

陸委會強調，金馬的醫療量能有限，只各有一家醫院，金門負壓隔離4床、馬祖2床，金門加護病房10床、馬祖1床；專責病床目前金門開放23床，馬祖無設置。若大量民眾滯留金門，將對當地醫療造成衝擊，更排擠金馬民眾就醫的權利與機會。

陸委會說，目前的政策是經衛福部實地考察及綜合評估，為做好疫情防控，只開放金馬民眾春節客運專案是目前較為可行的方案。

第三，在中國大陸疫情嚴峻的情況下，金馬地方政府及普遍民意都希望在疫情可控下，優先便利金馬鄉親及人道考量為先，不要開放中轉，以免疫情升溫，無法負擔。

第四，政府推出本專案，事經綜合評估各項因素，包括金馬地區首長、民意代表及民眾的建議。

陸委會表示，特定政客、媒體及名嘴，不究事實、不負責任地曲解及惡意批評政府政策、挑撥民意，十分痛心及遺憾。「金馬鄉親也是台灣人，請其發揮道德良心，不要增加金馬疫病風險，應重視金馬民眾生命與健康，更不要提高台灣疫病威脅。」

第五，陸委會重申，本次專案只是啟動「小三通」客運復航及疫後有序交流的起點。政府一定會持續努力，循序漸進恢復「小三通」客運及其他海空運直航等。籲請台灣民眾相互體諒，目前最重要的，是將「金馬地區民眾春節交通專案」落實，以作為後續擴大的基礎。（編輯：楊昇儒）1111223