農曆年前恢復小三通？邱垂正：全力以赴

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）陸委會副主委邱垂正今天在立院表示，兩岸相關聯繫窗口、資訊傳達都還在運作，有關恢復小三通談判，主要障礙是中國針對疫情的動態清零，目前朝「重要假日」重啟的方案進行；至於農曆過年前能否恢復，邱垂正表示，「全力以赴」。

立院外交及國防委員會今天邀請國安局長陳明通、外交部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正報告「G20峰會後國際關係變化對我國安影響」，並備質詢。另邀請陳明通報告「近期國內槍擊及跨國詐騙等重大刑案頻傳，影響我國家安全之相關因應作為」。

國民黨立委江啟臣詢問兩岸溝通情況，邱垂正表示，21項兩岸協議目前仍有效，因此兩岸相關聯繫窗口、資訊傳達都還在運作。

對於小三通談判進程，邱垂正說，現正評估準備中，在重要假日恢復是可行方案。江啟臣追問，農曆過年前是否可能恢復？邱垂正回應：「我們全力以赴。」

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至於中國對小三通的態度，邱垂正說，對岸也認為，短期內可努力看看農曆年前有無可能恢復，對岸已公開說沒有障礙，台灣則在做國安評估，要評估整體國家利益與民眾權益，目前主要障礙是中國針對疫情還在做動態清零，這件事情影響最大。

江啟臣詢問，兩岸目前最高互動層級到哪，邱垂正表示，中國用統一的前提阻礙兩岸正常互動，因此雙邊目前互動還是屬於較低層次的。至於高層互動未來是否會有機會，邱垂正表示，這方面總統蔡英文已多次提出，正常交流是緩和兩岸緊張情勢的第一步。（編輯：郭無患）1111124