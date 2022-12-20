北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）台北市環保局公布民國112年春節連假垃圾清運時間表，1月20日小年夜正常，21日除夕當天中午及夜間時段加班收運，大年初一至初三停收，初四恢復收運，初六恢復收大型廢棄物。

環保局今天發新聞稿表示，112年春節連續假期（1月20日至1月29日）垃圾清運情形，1月20日小年夜當日正常收運一般垃圾、廚餘、資源回收物，21日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，屆時將以播放響鈴音樂通知市民。

大年初一至初三停收3天，初四起恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，27日初六起恢復收運大型廢棄物。

此外，環保局規劃即日起至112年1月13日為「年終大掃除」期間，民眾若有舊家具等大型廢棄物，可預約交由各區清潔隊免費清運。

而各行政區共有32處垃圾限時收受點，春節期間民眾如無法配合垃圾清運時段，可就近至各限時收受點處理垃圾。

環保局提醒，民眾煮火鍋、圍爐將卡式爐瓦斯罐用完後，請依正確的4步驟「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」，將高壓瓶罐容器安全回收。

而民眾平時容易錯誤分類的物品，還包括食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶，環保局呼籲這些東西不要直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全。（編輯：李亨山）1111220