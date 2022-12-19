高鐵春節疏運加開442班次列車 12/21起開放訂購

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北19日電）台灣高鐵公司今天宣布，明年1月18日至30日為春節疏運期，加開442班次列車，今年12月21日凌晨0時起，開放訂購車票。

台灣高鐵發布新聞稿，明年春節疏運期加開442班次列車，包括：南下186班次、北上256班次，13天提供2257班次列車的旅運服務。

旅客可自21日凌晨0時起，透過T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

另外，配合明年1月7日（六）及2月4日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，明年1月7日增開3班次北上列車，將併同春節疏運自今年12月21日開放訂購車票；明年2月4日增開的3班次北上列車，配合預售時程於明年1月6日開放訂購車票。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣高鐵指出，明年春節疏運期間，持定期票或回數票旅客，於1月20日至29日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，並將免費展延10天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自1月30日（含）或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票效期為1月3日至2月1日，經展延後，優惠效期延長至2月11日。

台灣高鐵表示，春節疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則不適用。（編輯：張雅淨）1111219