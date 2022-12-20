血庫備戰10天春節連假 30天拚募23萬袋熱血

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）寒流來襲，連續多天低溫，民眾捐血意願低，全國血庫僅夠用4.7天，明年春節長達10天連假，距離除夕剩1個月，全台須23萬袋熱血才能安全過年，血液基金會呼籲民眾挽袖捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。據台灣血液基金會統計，截至目前，全台血庫只剩4.7天用量，其中A型血急缺，僅夠用4.3天，B型、O型及AB型偏低，分別剩下5.7天、4.5天及5.2天。

細看全台各捐血中心，台中地區最缺，只能撐4.1天，其中O型僅剩3.6天、A型剩4.5天、B型4.6天、AB型5.4天；新竹血庫僅剩下4.6天，A型血缺得最嚴重，僅能再撐3.3天；高雄血庫還有4.9天，台北及台南則分別有5天及5.1天。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏今天接受媒體聯訪時表示，今年血庫持續受挑戰，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一度升溫，血源勸募持續受到重挫，每天感染人數增加，甚至長時間達到萬人以上，影響捐血人捐血間隔；再者，步入冬季，天冷下雨降低捐血意願。

劉俊宏也提到，隨著逐步放寬防疫限制，醫院恢復一般診療及收治狀況，用血量隨之增加。據統計，今年截至11月底，較去年同期供應量多出9萬餘單位血量，成長近4%，但至11月血液捐入量卻達低谷，血庫很多天都未達安全庫存量。

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因應年節假期，必須提早調節血液庫存量，全台常規用血量為每天平均約6500袋血液，血液基金會公關處長黎蕾進一步說明，這次力拚在除夕前備足10天份血量，換句話說，在未來1個月期間，全台必須募23萬袋熱血才能達標。

112年「捐血月」時間在111年12月20日到112年1月20日，為儲備農曆年節血液庫存量，讓年假期間需要用血的病患安心治療，籲請民眾不忘捐血，於捐血月期間，各中心都有舉行活動，部分中心也會贈送捐血神秘小禮，有興趣民眾可至血基會官方網站查詢。（編輯：陳政偉）1111220