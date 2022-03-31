布魯斯威利失語症息影 莎朗史東、權力遊戲「龍后」都是病友

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症，宣布息影。消息傳開，演藝圈友人紛紛送暖，也引發外界對這種所知甚少疾病的關注，不過罹患失語症的名人其實不少。

布魯斯威利家人今天在社群媒體上宣布布魯斯威利罹病息影的消息，署名者包括布魯斯威利的子女和前妻黛咪摩兒（Demi Moore），消息一出，藝人們紛紛關懷送暖。

女星潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）留言寫道：「恩典與勇氣！愛你們全部。」超級名模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）則張貼雙手合十的貼圖。

曾和布魯斯威利合作過的女星伊麗莎白柏金斯（Elizabeth Perkins）也寫道：「向你們所有人傳達滿滿的愛。」

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，外界關於布魯斯威利短期記憶的問題近日已流傳開來。洛時提到，當山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、鄔瑪舒曼（Uma Thurman）和約翰屈伏塔（John Travolta）等幾位當年和布魯斯威利合拍「黑色追緝令」（Pulp Fiction）的幾位明星現身27日的奧斯卡金像獎頒獎典禮舞台時，並沒有看見布魯斯威利的身影。

以下是法新社關於 失語症 失語症小百科 失語症（aphasia）是由大腦損傷如中風、頭部外傷、腦瘤、腦退化性疾病等造成，使病患失去部分語言能力，包括聽覺理解能力受損、口語表達、閱讀理解及書寫等。





常見症狀可分為：

1.表達性失語症：患者可理解部分溝通內容但表達能力很差，有時僅有單字或語法不完整的簡單句子。

2.接受性失語症：表達能力較好但因理解差，患者有時甚至不知道自己在說什麼，因此答非所問、文不對題或胡言亂語。

3.全面性失語症：語言理解及表達能力都不好。





1.表達性失語症：患者可理解部分溝通內容但表達能力很差，有時僅有單字或語法不完整的簡單句子。 2.接受性失語症：表達能力較好但因理解差，患者有時甚至不知道自己在說什麼，因此答非所問、文不對題或胡言亂語。 3.全面性失語症：語言理解及表達能力都不好。 如何治療？

失語症治療目的是要重新建立患者與他人溝通能力，由增加聽覺理解、口語表達、文字閱讀、書寫等各方面能力訓練，讓他們達到基本生活需求，並能表達自我想法。 資料來源：衛福部豐原醫院 看更多 關閉 的說明。

● 什麼是失語症？

明尼蘇達州梅約醫院（Mayo Clinic）神經科專科醫師波塔（Hugo Botha）解釋：「失語症代表著人們有著語言相關的問題，而這並非天生的。」

最常見的肇因是中風或頭部受傷，專家強調，雖然失語症會影響言語和書面文字的產生和理解，但通常不會影響智力。

根據全國失語症協會（National Aphasia Association），失語症困擾約200萬名美國民眾，比帕金森氏症、腦性麻痺、或肌肉萎縮症更為常見。

全國失語症協會2016年執行的調查發現，僅不到9%的人知道失語症為何。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）認知科學家芮普（Brenda Rapp）解釋，雖然失語症通常由中風等一次性事件造成，「還有其他可能性，像是神經退化性疾病」。

在這種情況下，損害會持續進行，治療重點放在預防進一步喪失功能。

● 失語症有哪些不同形式？

芮普說，掌管語言的大腦系統是「非常複雜精密的機器」，牽涉選擇正確字詞、適當嘴型來發音，並在另一端聽取和解讀它們的意思。

芮普補充表示，每個人偶爾都會有難以找到正確字眼的時候，「但你可以想像，對失語症的人來說，這種情況經常發生」。

醫生有時會將失語症分為，與腦損傷發生部位相關的廣泛臨床類別。

美國語言聽力學會（American Speech Language Hearing Association）語言病理學家哈特斐德（Brooke Hatfield）指出，在表達性失語症中，人們「通常理解力相當好，但難以表達出口」。罹患表達性失語症的人可能會用「想要食物」這種簡單的字詞來讓對方理解。

哈特斐德還表示，在接受性失語症方面，患者「可以輕易表達字彙，但不見得是正確的字眼，也難以理解自己所聽到的言語」。

● 語言治療

哈特斐德說，好消息是，長期來看，「每個人都有機會改善」。

他說：「有人30年前罹患中風，他們仍然在語言和溝通方面努力，而且仍有所收穫。」

芮普指出，大腦具有極高的可塑性，語言治療可以牽涉其他部位來「繞過受損部位的障礙」，建立新的連結。

● 耐心最重要

所有專家都強調要有耐心。芮普說，失語症可能會令人沮喪和孤立，因為「我們與他人的關係非常仰賴與對方說話和溝通的能力」，因此失語症會導致患者或照顧者退縮。

哈特斐德說，「這就好比在一個國家醒來，而你完全不懂當地的語言」，是一種潛在認知能力的變化。

除了布魯斯威利外，影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）中飾演「龍后」的女星艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）、女星莎朗史東（Sharon Stone）、鄉村歌手蘭迪崔維斯（Randy Travis）、電視主持人馬克馬凱文（Mark McEwen）、美國國家安全局前局長海登（Michael Hayden）、民主黨籍聯邦眾議員吉佛茲（Gabby Giffords）和電視名人迪克克拉克（Dick Clark）都曾與失語症交手。

據路透社報導，布魯斯威利的粉絲在社群媒體上紛紛對偶像罹病一事表達難過與震驚，許多人也向布魯斯威利致敬。

一名推特帳號名為李契（Cody Leach）的粉絲寫道：「他的作品對我來說意義重大，難以言喻。如果這真的是你演藝生涯的盡頭，我只能說聲，謝謝你。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110331