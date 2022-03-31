布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

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（中央社記者張茗喧台北31日電）好萊塢巨星布魯斯威利罹患 失語症 失語症小百科 失語症（aphasia）是由大腦損傷如中風、頭部外傷、腦瘤、腦退化性疾病等造成，使病患失去部分語言能力，包括聽覺理解能力受損、口語表達、閱讀理解及書寫等。





常見症狀可分為：

1.表達性失語症：患者可理解部分溝通內容但表達能力很差，有時僅有單字或語法不完整的簡單句子。

2.接受性失語症：表達能力較好但因理解差，患者有時甚至不知道自己在說什麼，因此答非所問、文不對題或胡言亂語。

3.全面性失語症：語言理解及表達能力都不好。





1.表達性失語症：患者可理解部分溝通內容但表達能力很差，有時僅有單字或語法不完整的簡單句子。 2.接受性失語症：表達能力較好但因理解差，患者有時甚至不知道自己在說什麼，因此答非所問、文不對題或胡言亂語。 3.全面性失語症：語言理解及表達能力都不好。 如何治療？

失語症治療目的是要重新建立患者與他人溝通能力，由增加聽覺理解、口語表達、文字閱讀、書寫等各方面能力訓練，讓他們達到基本生活需求，並能表達自我想法。 資料來源：衛福部豐原醫院 看更多 關閉 ，震驚各界。醫師表示，失語症發生原因很多，像是中風傷及語言區，失智症也是可能原因，講話卡卡、叫不出物品名稱或語句顛三倒四是主要警訊。

好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）的家人今天在社群媒體上宣布，布魯斯威利診斷出罹患失語症，將停止演藝生涯。

振興醫院精神醫學部主治醫師袁瑋今天接受中央社記者電話聯訪時表示，「失語症」是一種症狀，而非單一疾病，患者以中風患者最常見，若中風患者傷到腦部主責理解、表達的語言區，就會出現失語症狀。

袁瑋說，失語症患者經常看著某樣物品卻叫不出名字，只好試圖以「就是那個」、「我們很常用的那個」表達想指涉的事物，導致講話講到一半卡卡、發不出音、語句顛三倒四。

除了中風，失智症也是造成失語症的一大元凶。袁瑋說，失智症患者以阿茲海默型最為常見，多數患者在病程發展到中後期才會開始出現失語症狀，但有一種少見的「大腦額顳葉失智症」在發病之初就可能出現失語症。

袁瑋指出，「大腦額顳葉失智症」發生率約10萬分之3到15，好發於65歲以上高齡族群，不僅病因未知，也沒有治療方法；更可怕的是，有別其他類型失語症患者只是無法表達，大腦額顳葉失智症患者可能連寫都寫不出來，隨退化狀況加劇，最後完全喪失溝通能力。

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現代人壓力大，不僅常忘東忘西，講話也可能卡卡，該如何判斷是壓力大還是失智症徵兆。袁瑋說，壓力大可能導致注意力不集中，聽旁人說話左耳進、右耳出，才會忘東忘西，只要好好休息能夠恢復都不用過度擔心。

不過，袁瑋提醒，如果講話顛三倒四、處理事情能力突然大幅衰退，甚至邏輯思考、空間感都出了問題，例如突然變得容易迷路等，甚至影響到生活，就應提高警覺。（編輯：卞金峰）1110331