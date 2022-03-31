布魯斯威利終極警探奠定硬漢形象 約翰麥克連扛起80億票房[影]

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影片來源：20th Century Studios UK

（中央社紐約30日綜合外電報導）動作巨星布魯斯威利的家人今天在Instagram上一系列貼文表示，布魯斯威利罹患失語症，將告別影壇。他在電影「終極警探」系列奠定的硬漢形象最為人津津樂道。

由布魯斯威利（Bruce Willis）家屬署名的聲明寫道：「致布魯斯威利的支持者，身為家人的我們想要告訴大家，我們深愛的布魯斯威利持續面臨一些健康問題，最近被診斷罹患失語症，正影響他的認知功能。」

布魯斯威利的妻子艾瑪赫明（Emma Heming）、前妻黛咪摩兒（Demi Moore）和5個女兒中的3人露瑪威利（Rumer Willis）、絲考特威利（Scout Willis）及塔盧拉威利（Tallulah Willis）在社群媒體Instagram上張貼同一份聲明，並附上布魯斯威利的照片。

布魯斯威利的經紀人證實家屬的聲明，但未有評論。

「華爾街日報」報導，按國家衛生研究院（National Institutes of Health）說明，失語症是腦部負責語言區塊受損的症狀，造成這種疾病的原因很多，包括中風、頭部受傷或退化性疾病。

67歲的布魯斯威利於1980年代展開影藝生涯，演出多部好萊塢賣座電影，包括「靈異第六感」（The Sixth Sense）、「世界末日」（Armageddon）和「浴血任務」（The Expendables）、「黑色追緝令」（Pulp Fiction）和「月昇冒險王國」（Moonrise Kingdom）等。

但他最為人熟知與代表作角色，莫過於警匪動作片「終極警探」（Die Hard）系列裡的約翰麥克連（John McClane）警官。「終極警探」最近期的續作、2013年的「終極警探：跨國救援」（A Good Day to Die Hard）在全球票房達3億500萬美元（約新台幣87億2672萬元）。

「紐約時報」報導，布魯斯威利與前妻黛咪摩兒結婚13年後於2000年離異。兩人育有3女。黛咪摩兒本月稍早在Instagram貼文中還祝布魯斯威利生日快樂，寫道「感激我們有個和諧的家庭」。

女星黛咪摩兒（左）3月在Instagram貼文祝布魯斯威利（右）生日快樂。（圖取自instagram.com/demimoore）

布魯斯威利（右1）與前妻黛咪摩爾（左3）和女兒們拍全家福。（圖取自instagram.com/rumerwillis）

除多部賣座電影，布魯斯威利電視作品方面的表現也獲得不少讚譽。美國廣播公司（ABC）浪漫喜劇影集「雙面嬌娃」（Moonlighting）的私家偵探大衛艾迪森（David Addison）是另一布魯斯威利成名的角色。

「雙」劇從1985年開播，1989年全劇終，讓布魯斯威利3度獲得金球獎提名，並勇奪一座喜劇音樂類影集最佳男主角獎，另外2度獲得黃金時段艾美獎（Emmys）提名，抱回1座劇情類最佳男主角獎。

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布魯斯威利2000年也因在國家廣播公司（NBC）影集「六人行」（Friends）中客串劇中男主角羅斯蓋勒（Ross Geller）小女友的父親保羅史蒂文斯（Paul Stevens），獲艾美獎最佳喜劇類影集客串男演員獎。

從2015年起，布魯斯威利多出現於B級片，包括2020年的「異種獵殺」（Breach）及2021年的「終極堡壘」（Fortress）。根據影視資料庫網站IMDb網頁內容，布魯斯威利目前有將近10部電影正在後製階段。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110331

布魯斯威利（左）出演「黑色追緝令」。（圖取自facebook.com/PulpFiction）