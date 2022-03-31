布魯斯威利退出影壇 罹患失語症影響認知功能[影]

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）的家人今天表示，布魯斯威利斯罹患影響認知功能的疾病，將停止演藝生涯。

布魯斯威利因「終極警探」（Die Hard）等電影硬漢形象深植人心。他的女兒露瑪威利（Rumer Willis）今天在Instagram帳號發表貼文，張貼布魯斯威利的照片，宣布他息影的消息。

露瑪威利寫說：「致布魯斯威利的支持者，身為家人的我們想要分享，我們深愛的布魯斯威利持續面臨一些健康問題，他最近被診斷出罹患 失語症 失語症小百科 失語症（aphasia）是由大腦損傷如中風、頭部外傷、腦瘤、腦退化性疾病等造成，使病患失去部分語言能力，包括聽覺理解能力受損、口語表達、閱讀理解及書寫等。





常見症狀可分為：

1.表達性失語症：患者可理解部分溝通內容但表達能力很差，有時僅有單字或語法不完整的簡單句子。

2.接受性失語症：表達能力較好但因理解差，患者有時甚至不知道自己在說什麼，因此答非所問、文不對題或胡言亂語。

3.全面性失語症：語言理解及表達能力都不好。





1.表達性失語症：患者可理解部分溝通內容但表達能力很差，有時僅有單字或語法不完整的簡單句子。 2.接受性失語症：表達能力較好但因理解差，患者有時甚至不知道自己在說什麼，因此答非所問、文不對題或胡言亂語。 3.全面性失語症：語言理解及表達能力都不好。 如何治療？

失語症治療目的是要重新建立患者與他人溝通能力，由增加聽覺理解、口語表達、文字閱讀、書寫等各方面能力訓練，讓他們達到基本生活需求，並能表達自我想法。 資料來源：衛福部豐原醫院 看更多 關閉 ，正影響他的認知功能。」

布魯斯威利（中）與女星黛咪摩爾（右）生下3個孩子，他手中抱著女兒露瑪威利。（圖取自instagram.com/rumerwillis）

她寫道：「因此，幾經深思熟慮，布魯斯威利將離開對他意義重大的職業。對我們的家庭而言，這是一個相當具考驗性的時刻，我們非常感你們一直以來的愛、同情與支持。」

露瑪威利提及：「作為堅定的家庭成員，我們正在經歷這一切，希望讓他的粉絲們參與這些，因為我們知道，他對你們而言有多重要，就如你們對他而言也很重要。」

她寫道：「布魯斯威利總是說要『活得精彩』，我們計畫一起做到這點。」她最後提及署名這項聲明的成員，包括布魯斯威利的子女及前妻黛咪摩兒（Demi Moore）等。（編輯：陳正健）1110331

布魯斯威利（右1）與前妻黛咪摩爾（左3）和女兒們拍全家福。（圖取自instagram.com/rumerwillis）