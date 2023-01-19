中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

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看電影、買飲料時長知識！自1月20日起至2月2日，新春期間在台北、板橋、新竹、台中、台南、高雄等9處威秀影城都可看到中央社影音新聞，讓大家觀看電影前也能關注國際時事。圖為台北信義威秀。中央社

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（中央社台北19日電）看電影、等待飲料時也能長知識！中央社放眼世界，深耕在地。自1月20日起至2月2日，新春期間在台北、板橋、新竹、台中、台南、高雄等9處威秀影城都可看到中央社影音新聞，讓大家觀看電影前也能關注國際時事。

除了威秀影城外，中央社在2023年全年與奧創傳媒攜手合作，打造質感收視體驗，於全台約800家合作飲品店播放中央社《全球視野》國際影音新聞，包含清心福全、茶聚、龜記、TEATOP等知名連鎖飲料店，讓民眾在等一杯手搖飲的時間實現「買飲料長知識」的知性願景。

農曆春節將至，當民眾走過台北車站站前南陽街電視牆時，也看得到中央社《全球視野》，讓國人隨時隨地都能與國際接軌，掌握世界大小事。

即日起，民眾可在全台約800家飲品店利用等待手搖飲的時間，看到中央社駐海外記者發回的《全球視野》影音新聞。中央社

中央社自2009年進行數位化轉型，推出影音新聞，由全球各地特派員負責在駐地及採訪區拍攝新聞畫面，內容以海外駐點所發生涉及台灣事務與國人在全球各地卓越表現的新聞影片為最優先。2010年推出影音新聞頻道，每日製播《全球視野Global View》（點這裡觀看）影音新聞節目，提供更多元的新聞選擇，用「華人觀點」帶領台灣民眾看世界，再由國際回望台灣，讓國人對國際新聞有更深刻的瞭解。

近年，中央社更積極爭取貼近民眾生活的播映管道，帶給國人全新的收視體驗。社長張瑞昌表示，2023年是中央社的「影音元年」，盼讓優質的新聞影音內容更廣為人知。不論是進電影院看電影，或是在等待茶飲製作的同時，中央社影音新聞將陪伴大家共度分秒的時光。

面對快速的數位資訊時代，民眾可隨時在中央社官網、「一手新聞」手機App、華視52台頻道、台灣大車隊計程車車載媒體、台中捷運，以及松山機場大廳看得到中央社文字與影音新聞。圖為松山機場大廳。中央社

面對快速的數位資訊時代，中央社海外駐點遍及全球重要城市，完成全球影音新聞布局，民眾可隨時在中央社新聞網站或透過手機「一手新聞」App瀏覽；另外，還有華視52台頻道、台灣大車隊計程車車載媒體、台中捷運，以及松山機場大廳都看得到。

張瑞昌強調，中央社將持續爭取更多的通路、管道及平台，量身製播適合的影音內容，讓中央社優質的國際新聞被更多閱聽人看見。1120119