中央社與日本TBS簽署合作協議 國際事務相互支援[影]

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）中央通訊社（CNA）與日本東京放送電視台（TBS）今天舉行合作協議簽署儀式，雙方將針對台日關係議題與國際重大事務相互支援，期待成為彼此可靠夥伴。

今天包含日方TBS董事大友淳、國際部部長秌場聖治等人，以及中央社社長張瑞昌、新聞部副總編輯王思捷、事業部副總監梁惠玲、國際暨兩岸新聞中心主任廖漢原與影音中心主任蘇聖斌等皆出席儀式，雙方透過視訊順利完成合約簽署儀式。

大友淳致詞表示，非常感謝也很榮幸有這麼棒的機會，能與敬佩的新聞媒體中央社合作。現今國際社會有疫情威脅也有戰爭，在如此動盪的國際局勢，能有中央社這樣可靠的夥伴，讓他們很樂意做更多從未做過的挑戰，期待透過這次合作能有更深入嘗試。

張瑞昌表示，中央社和TBS今天將進入一個新時代，雙方提出的採訪協助都有很好的回應，譬如日方希望協助拍攝的台灣民眾對中共20大的看法，以及中國軍事施壓台灣社會等回應，希望中央社和TBS的交流能繼續擴大，在國際部分的資訊交換和派駐中國記者的相互支援，都能合作愉快。

國際局勢快速變化促進全球媒體進一步交流合作，中央社與TBS經過長期交流互動建立默契，除了台日關係等議題外，在國際重大事務上也相互支援，未來將針對世界各地派駐記者交換資訊，推動人員交流與經驗分享。（編輯：張雅淨）1111220

中央通訊社（CNA）與日本東京放送電視台（TBS）20日舉行簽署合作協議儀式，雙方透過視訊完成合約簽署，中央社社長張瑞昌（前）持合作協議書與日本東京放送電視台代表合影。中央社記者謝佳璋攝 111年12月20日