台科大與中央社簽合作意向書 強化大學社會責任

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台科大校長顏家鈺（左5）與中央社長張瑞昌（左4）30日下午在台北簽署合作意向書，雙方預計於今年8月起到113年7月底，就教研人員新聞媒體專業、傳播媒體教學課程與共同舉辦工作坊及研討會等方面合作。中央社記者趙世勳攝 111年6月30日

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（中央社記者陳至中台北30日電）台灣科技大學與中央通訊社今天簽訂合作意向書，雙方將就人才培育、傳播教學、新聞專業等方面進行交流，藉此強化永續發展與社會責任的落實。

根據台科大校長顏家鈺與中央社社長張瑞昌下午簽署的意向書，雙方預計於今年8月起到113年7月底，就教研人員新聞媒體專業、傳播媒體教學課程與共同舉辦工作坊及研討會等方面合作，中央社並將為台科大學生提供實習機會。

顏家鈺致詞時表示，技職體系的師生都比較一板一眼，對媒體較無經驗，希望藉此機會向中央社學習。他並肯定中央社的新聞表現與可信度有目共睹，相信藉由教學合作，可讓學生學到正確的新聞知識和態度。

顏家鈺會後受訪提到，台科大近年積極推動大學社會責任（USR），例如到印尼、越南幫忙淨化水質，並透過太陽能技術發展更環保、經濟的養殖方式。營建系也與校園周遭社區合作，協助有歷史價值的建築物進行修繕與相關規劃。

張瑞昌致詞時表示，今天是歷史性的一刻，台科大是技職體系龍頭，中央社則是國家通訊社，這次可以說是「國家級」的合作。

中央社近年積極與大專合作人才培育，曾與政治大學、東海大學簽署合作備忘錄。張瑞昌表示，這次跨入技職體系與台科大簽約，說明媒體產業不再侷限於傳統的大眾傳播。近年來蓬勃發展的社群平台，也被視為廣義的媒體，面對這個數位轉型的挑戰，新聞業需要與學界有更深入的交流。

張瑞昌提到，台灣的大專院校近年強調USR與永續發展，台科大與中央社透過結盟緊密合作，將來在這方面可以是一個新的開始。

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台科大有許多外籍學生，近年學校鼓勵他們走出校園、走進鄰近的「蟾蜍山」社區，和長者聊天、辦活動。顏家鈺發現，境外生華語說得不是很好，但社區長者平常也很少與人說話，兩者相處反而非常融洽。

顏家鈺提到，台科大近年與社區的合作經驗中發現，需要一套更廣泛的溝通方式，讓更多人能接收到資訊，提供更多元的意見。這就需要借鏡中央社等媒體，透過報導等方式，凝聚社會的共識。（編輯：李亨山）1110630