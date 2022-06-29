中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

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中央通訊社第5屆「我是海外特派員」活動29日在台北舉行筆試和口試，上午甄選筆試主要著重新聞時事測驗，到考學子認真應答。中央社記者張皓安攝 111年6月29日

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（中央社記者許秩維台北29日電）中央通訊社第5屆「我是海外特派員」活動，今天舉行筆試和口試，選出9名學員可進入中央社實習，並將爭取最後4個前往海外實習的名額。

中央社第5屆「我是海外特派員」活動於今年3月3日至4月26日進行全台校園巡迴講座，共計22所大學院校，近2700名師生共同參與。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年「我是海外特派員」於6月18日至19日辦理線上培訓營，共有186名學員參加，培訓營除了結合新聞攝影、寫作等實務課程，也邀請媒體重量級知名講師傳授業界實戰經驗。

「我是海外特派員」今天舉行筆試和口試，共有17名學員到考。

中央通訊社副總編輯王思捷表示，上午筆試，主要著重在新聞時事測驗；下午口試，由5名口試委員向學員提問，包括國際新聞工作、新聞時事等相關內容，其中也會要求學員以英文回答。

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經過筆試、口試等評選後，其中9名學員脫穎而出，將於7月8日至8月5日到中央社實習，之後再從中選出4人，於8月18日至9月18日前往海外實習1個月，並暫訂10月舉行「我是海外特派員」分享會。

第5屆「我是海外特派員」系列活動，由文化部、高雄市政府青年局指導，並獲得中華電信、中國信託商業銀行、第一商業銀行與兆豐銀行文教基金會贊助支持。（編輯：張芷瑄）1110629

中央通訊社第5屆「我是海外特派員」活動29日在台北舉行筆試和口試，下午口試階段由5名口試委員向學員提問，包括國際新聞工作、新聞時事等內容，其中也會要求學員以英文回答。中央社記者張皓安攝 111年6月29日

中央通訊社第5屆「我是海外特派員」活動29日在台北舉行筆試及口試，共有17名學員到考；上午進行筆試，主要著重新聞時事測驗。中央社記者張皓安攝 111年6月29日