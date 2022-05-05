中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習

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（中央社記者許秩維台北5日電）中央通訊社與東海大學政治系產學合作，雙方將合開國際新聞報導實務課程，並提供東海政治系學生到中央社實習的機會，增進學生對大眾傳播的認知。

中央通訊社與東海大學政治系今天簽訂合作意向書，由中央通訊社董事長劉克襄、東海大學校長張國恩代表簽約。在場還有東海大學社科院院長陳文典、政治系主任王啟明與公關室主任黃兆璽。

劉克襄表示，中央社設置條例第1條開宗明義提到，提供國內大眾媒體服務以及國內重要新聞消息，同時也提供國際新聞交流，中央社除了作為載具，提供新聞給國內各大媒體，還肩負任務，為國內大專傳播相關科系提供平台。

劉克襄提到，中央社近年來舉辦「我是海外特派員」活動，讓有志於新聞媒體的大專學生，有機會透過這個平台與世界交流；今天中央社也很高興能和東海政治系產學合作，有機會和中部的大學生交流，並增進學生對大眾傳播的認知。

張國恩指出，東海政治系與中央社簽訂產學合約，由具實務經驗的中央社人員和學校老師合作授課，結合理論和業界實務經驗，共同培育學生，東海未來也希望循此機制，讓更多實務專家進到校園。

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張國恩也表示，中央社扮演新聞提供者，以客觀、公正的角度，推廣國際新聞和政府要推動的議題，對新聞界有很大幫助；中央社服務社會的功能，也與東海培養學生服務大眾的目標不謀而合，希望透過雙方攜手培育學生，未來能更加擴大社會影響力。

根據合作意向書內容，中央社將與東海政治系合作開設「國際新聞報導實務與串流媒體中的議題」課程，由雙方共同決定課程內容、授課師資和課程實施方式；在雙方合作期間，中央社也將提供東海政治系學生到中央社實習的機會。（編輯：卞金峰）1110505

中央通訊社與東海大學政治系5日簽訂合作意向書，未來將合開國際新聞報導實務課程，並提供東海政治系學生到中央社實習的機會。圖為中央社董事長劉克襄（左5）、副社長曾嬿卿（左4）、新聞部總編輯陳正杰（左3）與東海大學校長張國恩（右4）等人合影留念。中央社記者趙世勳攝 111年5月5日

中央通訊社與東海大學5日進行產學合作簽約儀式，雙方將合開國際新聞報導實務課程，並提供東海政治系學生到中央社實習的機會。圖為與會來賓觀看中央社簡介影片。中央社記者趙世勳攝 111年5月5日

中央通訊社與東海大學政治系5日簽訂合作意向書，將合開國際新聞報導實務課程，增進學生對大眾傳播的認知。圖為中央社新聞部總編輯陳正杰（前右）帶領東海大學校長張國恩（前左）一行人參觀中央社。中央社記者趙世勳攝 111年5月5日