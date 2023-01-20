大樂透1注獨得2億 加碼百萬大紅包開出29組

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大樂透20日開獎，頭獎金額新台幣2億元，由一人獨得，於桃園市龜山區開出。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）台灣彩券公司表示，今晚開出第一期春節加碼大樂透頭獎，由一名幸運兒獨得新台幣2億元，該張彩券由桃園市龜山區「金如意彩券行」售出；今年加碼100萬元春節大紅包獎項今晚開出29組，有27組為一注獨得，另兩組則為2注均分。

台彩公司表示，大樂透第112000006期今晚開獎，中獎號碼為27、34、25、16、42、31，特別號06，這期頭獎由一注獨得，抱回2億元獎金。今晚加開的9個春節大紅包中獎獎號，依大小順序分別為07、08、12、23、24、27、31、35和45。

民眾所購買的大樂透彩券只要對中該9個春節大紅包獎號中的任6個，即對中春節大紅包獎項，每組獎金各100萬元，由當組所有中獎人均分。

本期春節大紅包開出29組100萬元，其中有27組為一注獨得，每名中獎人皆贏得100萬元獎金，另外2組則為2注均分，中獎人每人各得50萬元。

台彩表示，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共有31家，其中高雄市苓雅區的「大興金香鋪」曾累積開出10注春節大紅包獎項，今年春節加碼第一期再度出百萬大獎，第4屆累計已開出11注，堪稱全台最會開出春節大紅包獎項的投注站。

巧合的是，今晚開出的9個春節大紅包獎號中，08、12、23、24、35等5個號碼，也出現在去年春節加碼第一期，亦即第111000008期、111年1月28日開獎的春節大紅包獎號中。台彩表示，兩期春節大紅包獎號中，有5個相同的發生機率約為1151萬分之一，非常罕見。

台彩表示，今年的大樂透春節加碼期間，總共將送出360組100萬元的春節大紅包，扣除小年夜開出的29組，尚有331組100萬元大紅包待送出，在1月21日除夕夜開獎的大樂透頭獎仍保證1億元，同時還會繼續加開春節大紅包獎項，消費者所購買的大樂透彩券，除可對億元頭獎外，也有機會對中百萬春節大紅包。（編輯：翟思嘉）1120120