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大樂透頭獎1.2億元1注獨得獎落台南 春節大紅包剩7組

2023/2/1 22:08（2/1 22:14 更新）
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大樂透第112018期1日開獎，頭獎新台幣1.2億元1注中獎，在台南開出。（中央社檔案照片）
大樂透第112018期1日開獎，頭獎新台幣1.2億元1注中獎，在台南開出。（中央社檔案照片）
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（中央社台北1日電）大樂透第112018期今晚開獎，中獎號碼為33、19、08、05、23、46，特別號48；派彩結果，頭獎新台幣1.2億元1注中獎，在台南開出；下期（2月2日）預估銷售1.5至1.6億元，頭獎保證1億元。

今天大樂透頭獎1.2億元在台南市東區崇善路382號1樓惠德彩券行開出，由1注獨得。

本期春節大紅包號碼28、02、40、26、15、11、03、06、04，開出25組，總中獎注數為32注，其中18組為單注中獎，7組為2注均分。活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為353組，剩餘7組，次期(2/2)繼續加開大紅包獎項。

貳獎摃龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1120201

#台南市
#大樂透頭獎
#大樂透
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