彩券集資下注中獎若缺出資證明 可能被課贈與稅

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（中央社記者張璦台北21日電）隨春節假期開跑，親友合資下注買彩券正夯，國稅局提醒，按出資比例分配高額中獎獎金，集資證明務必妥善保存，以免被認定屬贈與行為、從而課徵贈與稅，且民眾集資造冊愈詳細，審認上愈「站得住腳」。

逢農曆春節，許多人喜歡購買彩券試手氣，為新春歡聚增添氣氛，據台灣彩券公司銷售統計，去年春節期間，大樂透加碼總獎金新台幣3.6億元，共開出407注春節大紅包，其中65注落在新北市、居全台之冠，至於總中獎金額，以台北市5308萬元最高。

以去年全年電腦型彩券來說，台彩表示，共開出28注億元頭獎，高雄市財運最旺開出8注，包含3注威力彩及5注大樂透；新北市開出4注居第二；台北市與彰化縣各開出3注並列第三。

為提升中獎率，親友、同事合資下注購買彩券相當常見，若幸運中獎，獎金分配與獎金運用涉及贈與稅問題，也成為集資包牌客關心的問題。

台北國稅局說明，遺贈稅法所稱的「贈與」，就是指財產所有人把自己的財產「無償」送給別人，而別人也同意接受；也就是說，集資下注買彩券，出資人按出資比例分配獎金的行為，並不是贈與，不用向戶籍所在地的主管稽徵機關申報贈與稅。

儘管集資購買彩券屬民眾經常性活動，無須事先向國稅局報備，台北國稅局表示，民眾可在簽注前，以紙本或網路表單，註明投注站、投注日期及每名出資者姓名、出資金額、出資者已確實繳款等集資證明文件，拍照並給各出資者留存備查，不僅可作為中獎獎金分配依據，也可提供日後國稅局查核審認。

台北國稅局舉例說明，王先生與李小姐合資買電腦型彩券，中了8000萬元獎金，先扣繳20%所得稅，再由王先生領取6400萬元，並按照出資比例將獎金轉帳給李小姐，王先生必須將集資證明妥善留存，以免國稅局認定屬贈與行為，從而課贈與稅。

台北國稅局表示，若民眾合資購買的是一整本刮刮樂，且中大獎要分獎金，則需保留整本供國稅局審認，「造冊的愈仔細，實質審認上愈站得住腳」。

不過，台北國稅局提醒，民眾也應注意中獎獎金的運用情形，如果涉及遺贈稅法規定，在1年內贈與他人的財產，總值超過贈與稅免稅額、即244萬元時，應該要在贈與日後30天內，向戶籍所在地主管稽徵機關申報贈與稅。（編輯：潘羿菁）1120121